نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش القادمة 21\09\2021 والقنوات الناقلة والمعلق في كأس السوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش القادمة، حيث يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية مباراة كأس السوبر المصري 2021، ينتظر عشاق المارد الأحمر رؤية فريقهم بالصفقات الجديدة، فقد استطاع الأهلي تدعيم فريقه بعدد كبير من الصفقات المميزة، فالأهلي دائماً يسعى للتتويج بالبطولات، كما يسعى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني نحو الفوز بالسوبر المصري وإضافة بطولة جديدة إلى دولاب النادي المليء بالبطولات، وأيضاً إضافة بطولة جديدة في سجل موسيماني التدريبي مع الأهلي.

وفي المقابل يسعى طلائع الجيش في تحقيق مفاجئة كبيرة بالفوز على زعيم أفريقيا، وتحقيق بطولة تكتب في سجل النادي الخالي من البطولات، كما يسعى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش في كتابة اسمه في سجل المدربين الذين حصلوا على كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية مباراة الأهلي القادمة ضد طلائع الجيش، في كأس السوبر المصري وذلك في التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت مصر.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

17:00:- الخامسة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

تاريخ لقاءات الأهلي وطلائع الجيش

تشهد مباريات الأهلي ضد طلائع الجيش ندية كبيرة، والذاكرة مليئة بالمباريات التي شهدت إثارة وندية كبيرة، لطالما كان نادي الطلائع ند قوي أمام الأهلي سواء في الدوري أو الكأس، رغم التفوق الواضح والكاسح للأهلي على الطلائع، وفيما يلي نرصد لكم تاريخ لقاءات الفريقين.

التقى الفريقين في 31 مباراة في مختلف المسابقات.

استطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 25 مباراة.

وتعادل الفريقين في 6 مباريات ولم يستطيع طلائع الجيش تحقيق الفوز على الأهلي حتى الآن.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تستحوذ شبكة قنوات أون تايم سبورت على حقوق نقل مباراة كأس السوبر المصري 2021، لذلك سوف يتم نقل المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD، وسوف يتولى التعليق على المباراة المعلق المتميز “محمد الكواليني” على القناة الصوتية الأولى، بينما يعلق “أيمن الكاشف” على القناة الصوتية الثانية.

صفقات الأهلي الجديدة

تعاقد الأهلي مع عدد كبير من اللاعبين المميزين والمختارين من قبل بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، وهؤلاء اللاعبين هم بيرسي تاو، ميكيسوني، حسام حسن، كريم فؤاد، كما استرد عدد آخر من اللاعبين المعارين وهم عمار حمدي وأحمد عبد القادر.

بطاقة مباراة الأهلي وطلائع الجيش