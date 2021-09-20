نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الكويت والسلط القادمة 21\09\2021 والقنوات الناقلة نصف نهائي كأس الاتحاد الأسيوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة الكويت والسلط القادمة، والمقرر لها الثلاثاء 21\09\2021 ضمن مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد الأسيوي، مباراة يسعى من خلالها الكويت الكويتي نحو الفوز بها بنتيجة مطمئنة، قبل لقاء العودة خاصةً أن مباراة الذهاب سوف تقام في الكويت، وكان الفريق الكويتي قد ظهر بمستوى متميز خلال مشواره في البطولة، وقدم أداء ممتاز مما جعله مرشح بقوة للفوز بالمباراة والبطولة، كما يسعى فريق الكويت نحو الفوز بالمباراة وتحقيق حلم الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الأسيوي.

بينما فريق السلط يسعى بكل قوة نحو الفوز بالمباراة وتحقيق انتصار مهم يقربه نحو الوصول إلى المباراة النهائية، يقدم فريق السلط مستويات متراجعة نسبياً في الفترة الأخيرة، ففي آخر خمس مباريات حقق الفوز في مباراة واحدة فقط، بينما تعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراة واحدة، لذلك سوف يسعى بكل قوة نحو تحقيق الفوز، والاقتراب بشدة نحو تحقيق حلم الوصول إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة الكويت والسلط

يستضيف استاد نادي الكويت المباراة المرتقبة، والتي تأتي ضمن مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد الأسيوي، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة يوم الثلاثاء الموافق 21\09\2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

18:30:- السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.

19:30:- السابعة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والكويت والأردن.

20:30:- الثامنة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن تنقل قناة ssc الرياضية السعودية مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الأسيوي، حيث أن القناة هي المالكة لحقوق نقل مباريات بطولة كأس الاتحاد الأسيوي، ولم يتم حتى الآن تحديد اسم معلق المباراة، وسوف نوافيكم به فور الإعلان عنه.

طموحات الفريقين لبلوغ النهائي الأسيوي

يقدم الكويت مستوى رائع جداً خلال هذه الفترة. ففي آخر خمس مباريات استطاع الفوز في 4 منهم بينما تعادل في واحدة. ويطمح الفريق الكويتي في الفوز بالمباراة والاقتراب بشدة نحو تحقيق حلم الوصول إلى المباراة النهائية. في نهائي بطولة كأس الاتحاد الأسيوي.

بينما يدخل السلط المباراة بنفس الرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب. نتيجة مريحة قبل لقاء العودة في الأردن أواخر الشهر الحالي. ورغم نتائج الفريق المتواضعة في آخر خمس مباريات. إلا أنه يسعى لتصحيح المسار ومصالحة جماهيره وتقديم عرض قوي.

بطاقة مباراة الكويت ضد السلط