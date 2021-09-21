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عمر شويل - جدة تعد قنوات On Time Sports واحده من أهم القنوات الرياضية التي يشاهدها الالاف من المواطنين ومحبي كرة القدم، ليس في مصر وحدها بل في دول العالم المختلفة، وذلك نظراً لوجود الجاليات المصرية في كل مكان، وقديماً كانت تسمي قناة أون سبورت، حتى تم تعديل الاسم بعد ذلك إلى أون تايم سبورت، وتتميز قنوات أون تايم سبورت بوجود عدد من البرامج الرياضية الهامة والاستديو التحليلي قبل كل مباراة وبعدها.

تردد قنوات On Time Sports الجديد 2021

يوجد لدي قنوات On Time Sports نخبة من المذيعين، والذين يقدمون البرامج الرياضية المتميزة، كما هناك الاستديو التحليلي الذي يقام قبل كل مباراة وبعدها، حيث يتم استضافة نخبة متميزة من نجوم كرة القدم في مصر والدول العربية، ومن أهم المسابقات التي تقوم قنوات أون تايم سبورتس بنقلها على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين:-

* مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز بشكل حصري.

* مباريات كأس مصر.

* مباراة كأس السوبر المصري بين الفائز ببطولة الدوري والفائز ببطولة كأس مصر.

* مباريات المنتخب المصري الودية.

*مباريات تصفيات كأس العالم التي يشارك فيها المنتخب المصري.

* مباريات كرة اليد والكرة الطائرة.

ومن أبرز المذيعين الذين يقدمون البرامج الرياضية في قنوات أون تايم سبورتس:-

أحمد شوبير، سيف زاهر، إبراهيم عبد الجواد، وغيرهم من المذيعين الرياضين.

وتردد قنوات أون تايم سبورتس كما يلي:-

التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11861 رسي 27500 5/6

مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش:-

ستقام مباراة كأس السوبر المصري بين كلاً من النادي الأهلي ونادي طلائع الجيش في كأس السوبر المصري في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 على استاد برج العرب بالاسكندرية، ويدخل النادي الأهلي تلك المباراة بصفته الفريق الحاصل على بطولتي الدوري والكأس في العام الماضي 2020، بينما فريق طلائع الجيش فهو الفريق الوصيف.

ويتوقع محبي وجمهور كرة القدم في مصر أن تكون مباراة كأس السوبر المصري، مباراة قوية لا تخلو من الاثارة بين الفريقين، وخاصة فريق النادي الأهلي الذي سيحاول بشتى الطرق تعويض جماهيره عن خسارة بطولة الدوري الممتاز المصري لهذا العام.