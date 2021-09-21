تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس السوبر المصري

يستعرض لكم ثقفني، تردد كافة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش، في اللقاء الكبير والمهم الذي ينطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري، حيث من المقرر أن يحتضن ستاد برج العرب المواجهة التي تجمع بين الفريقين، في الموسم الماضي استطاع المارد الأحمر حصدي ألقاب الدوري المصري والكأس، ويخوض طلائع الجيش هذا اللقاء باعتباره الوصيف، ويبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم، وفي سطور هذا المقال نوفر لكم دليل القنوات التي تذيع الماتش.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري

يواجه فريق الأهلي نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء 21/9/2021، وذلك في إطار مباراة نهائي السوبر المصري، حيث سيسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز في هذا اللقاء، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية الشوط الأول عند تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والخرطوم، وفي الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والقدس الشريف، وعند الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، وسنكون معكم مع بدءا المباراة للتعرف على النتائج.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

تعرض مباراة الأهلي وطلائع الجيش حصريا عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس ON Time Sports 1 HD، وقد أسندت مهمة التعليق إلى المعلق الصوتي محمد الكواليني، وإلى المعلق الصوتي أيمن الكاشف للتعليق على أحداث المباراة، ويمكن للمشاهدين وعشاق الكرة المصرية متابعة المباراة عبر شاشة القناة مجانا، ونتعرف معكم على تردد القناة لتي ستنقل المباراة اليوم بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش، على القمر النايل سات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

يمكن استقبال تردد قناة ON Time Sports 1 HD على القمر الصناعي يوتلسات وعلى القمر الصناعي نايل سات، وتعد قناة أون تايم سبورت من القنوات المجانية والمفتوحة والتي ستنقل اللقاء دون تشفير، ولاستقبال القناة قم بادخال الترددات التالية عبر جهاز الرسيفر الخاص بك.