موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة في كأس السوبر المصري 2020

تقام مباراة كأس السوبر المصري اليوم 21 سبتمبر2021 في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وذلك بعد أن تم تأجيلها بواسطة الإتحاد المصري من يوم 1 يوليو 2021، وتقام المباراة بين فريقي الأهلي حامل لقب بطولتي الدوري والكأس الموسم الماضي، وطلائع الجيش وصيف الكأس وذلك بعد خسارته في المباراة النهائية أمام الأهلي بضربات الترجيح بنتيجة (3-2)، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة حينها بالتعادل الإيجابي، وقد أحرز وقتها محمود كهربا لصالح الأهلي، بينما أحرز ناصر منسي للطلائع، ويسعى فريق طلائع الجيش إلى الفوز بالبطولة، وتحقيقها في مشاركته الأولى بها ، ويسعى لإثبات أنه سيكون خصم عنيد في المباراة خاصة بعد التدعيمات الجديدة للفريق في سوق الانتقالات.

يسعى فريق الأهلي إلى تعويض خيبة أمل خسارة الدوري هذا الموسم لصالح الزمالك، ومحاولة مصالحة جماهيره بالفوز باللقب على حساب الطلائع، حيث حقق الفريق المركز الثاني في الدوري هذا الموسم برصيد 76 نقطة، وذلك بعد تحقيق 22 انتصار، و10 تعادلات، والتعرض لهزيمتين فقط، بينما في آخر خمس مباريات للفريق في بطولة الدوري استطاع الانتصار في 3 مباريات أمام كلا من أسوان، وإنبي، والمصري البورسعيدي، بينما حقق التعادل السلبي في مباراة وحيدة كانت ضد طلائع الجيش، والتعادل بثلاثية لكل فريق في مناسبة واحدة أيضا ضد فريق الجونة، ويدخل الأهلي المباراة متسلحا بصفقاته الجديدة، حيث استطاع الفريق التعاقد مع كلا من بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي، ولويس ميكسون جناح سيمبا، ومصطفي البدري الذي خرج إعارة لفريق فيوتشر، وحسام حسن مهاجم سموحة، وكريم فؤاد من إنبي، وأعلن الفريق عودة عمار حمدي، وأحمد عبدالقادر من الإعارة.

يسعى فريق الطلائع إلى الفوز بكاس السوبرعلى حساب الأهلي، ومحاولة تحقيق البطولة للمرة الأولى في تاريخه، حيث في آخر خمس مناسبات تقابل فيها الفريقين، تعرض الفريق للهزيمة في أربع مباريات، وحقق التعادل في مناسبة وحيدة، بينما في آخر خمس جولات للفريق في الدوري المصري، استطاع الفريق تحقيق التعادل في أربع مواجهات أمام كلا من الأهلي، وإنبي، والإسماعيلي، والمصري، بينما تعرض للهزيمة من فريق سموحة بنتيجة أربعة مقابل إثنان، ويدخل الفريق المباراة متسلحا بالتعاقدات الجديدة، حيث أتم التعاقد مع كلا من ميدو جابر، وعمر جابر، وكازادي كاسونجو.

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

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