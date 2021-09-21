سان جيرمان يعلن عن اصابة ميسي

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن إصابة ليونيل ميسي في ركبته اليسرى.

وبالتالي سيغيب ميسي عن مواجهة ميتز والمقرر إقامتها غدا الأربعاء لحساب الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

وكان ميسي قد تعرض لاصابة في ركبته اليسرى خلال اللقاء الفارط، ومن ثم خرج قبل ربع ساعة على نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان 2-1.

ويتصدر باريس ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقاط من 6 مباريات بفارق 5 نقاط عن أولمبيك مارسيليا. وكالات

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