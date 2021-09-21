إنتر يقلب الطاولة على فيورنتينا ويتصدر
تصدر إنتر ميلان دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مؤقتا بعدما ساعدت أهداف إيدن جيكو وإيفان بريشيتش حامل اللقب في قلب الطاولة على مضيفه فيورنتينا والفوز 3-1 يوم الثلاثاء.
وسجل المهاجم البوسني جيكو بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، بعد ثلاث دقائق من هدف ماتيو دارميان الذي أدرك به التعادل 1-1 للضيوف ليلغي تقدم فيورنتينا عبر ريكاردو سوتيل في الشوط الأول قبل أن يجعل بريشيتش النتيجة 3-1 لإنتر في وقت متأخر.
ورفع إنتر رصيده إلى 13 نقطة من خمس مباريات، متقدما بفارق نقطة واحدة عن نابولي صاحب المركز الثاني الذي يتطلع للحفاظ على سجله المثالي عندما ينتقل لمواجهة سامبدوريا يوم الأربعاء.
ويحتل فيورنتينا، الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد نيكولاس غونزاليز قبل 12 دقيقة من النهاية، المركز السادس بتسع نقاط بعد خسارته الثانية في الموسم.
وقفز أتلانتا للمركز الرابع بعشر نقاط بفضل ثنائية روبن جوزينس ودافيدي زاباكوستا في الفوز 2-1 على ضيفه ساسولو.
وتراجع بولونيا للمركز السابع بثماني نقاط عقب تعادله 2-2 مع ضيفه جنوة.
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