نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الريان والسد القادمة والقنوات الناقلة في الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق كرة القدم موعد مباراة الريان والسد القادمة، والمقرر لها الأربعاء الموافق 22 من سبتمبر الحالي، حيث يستضيف استاد أحمد بن علي المونديالي أحداث اللقاء المنتظر بين الكبيرين، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر، ويسعى نادي الريان نحو الفوز بالمباراة واقتناص الثلاث نقاط، فقد خاض الفريق مبارتين تعادل فيهما وتحصل على نقطتين، ويحتل الريان المركز الثامن برصيد نقطتين، لذلك سوف يسعى بكل قوة لتعديل وضعه بجدول المسابقة، واقتناص أول فوز له في دوري نجوم قطر، واستعادة الروح المفقودة لدى لاعبيه.

بينما يدخل السد المباراة برغبة أكيدة ووحيدة وهي الفوز بالمباراة، واقتناص الثلاث نقاط، والانقضاض على قمة الدوري، حيث يحتل السد المركز الثاني برصيد 6 نقاط من مبارتين، ويسعى للفوز بالثالثة وتحقيق العلامة الكاملة، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة ومليئة بالتحديات، حيث يسعى كل فريق في الفوز والحصول على نقاط المباراة، لذلك دعنا ننتظر حتى نرى ما سوف تسفر عنه المباراة ونراقب ما سوف يحدث وما سوف تنتهي عليه نتيجة المباراة.

موعد مباراة كلاسيكو قطر بين الريان والسد

يستضيف استاد أحمد بن علي المونديالي أحداث اللقاء الكبير المنتظر بين السد والريان، والمقرر لها الأربعاء 22\09\2021 لحساب الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري نجوم قطر، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:30:- السابعة ونصف مساءً بتوقيت قطر والسعودية، وفي تمام الساعة 18:30:- السادسة ونصف بتوقيت مصر، وسوف تنطلق قبل هذه المباراة مباراة أخرى تجمع بين الدحيل والغرافة في الجولة الثالثة.

القنوات الناقلة للمباراة

تتمتع شبكة، قنوات الكأس الرياضية القطرية بحقوق نقل مباريات دوري نجوم قطر. كما أن لها الحق في نقل العديد من البطولات المحلية والقارية والعالمية الأخرى. لذلك تحظى القناة بنسبة مشاهدة عالية داخل قطر وخارجها. وتستخدم القناة أحدث الأجهزة لنقل المباريات والبرامج في أفضل صورة وأنقى صوت. ومن المقرر أن تنقل مباراة السد والريان القادمة على قناة الكأس 1 الرياضية. ولم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن وسوف نوافيكم به عند الإعلان عنه بشكل رسمي.

ترتيب الفريقين بجدول المسابقة

يدخل نادي السد اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط جمعهما من مبارتين، فقد استطاع أن يحرز 5 أهداف بينما استقبلت شباكه هدف واحد فقط.

وفي المقابل يدخل نادي الريان المباراة وهو في المركز الثامن برصيد نقطتين فقط من مبارتين، حيث أنه تعادل فيهما واحرز ثلاث أهداف ولكن استقبلت شباكه مثلهما.

بطاقة مباراة السد والريان القادمة