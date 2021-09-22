نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضبط فور.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم فى الدوري الإسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض لكم عبر ثقفني، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا، في اللقاء المهم الذي ينطلق مساء اليوم الأربعاء 22/9/2021، وذلك لحساب الأسبوع السادس من فعاليات بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، حيث من المقرر أن يخوض الفريقان هذه المنافسة على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، ويسعى الملكي في الواجهة المرتقبة إلى مواصلة سلسلة الإنتصارات، فيما يطمح الفريق الضيف إلى تقديم أداء جيد والحصول على النقاط الثلاث، وفي سطور هذا المقال ننشر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد.

في الجولة الماضية تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز على حساب نظيره فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ويحتل الملكي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويمتلك في رصيده 13 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الأول أتلتيكو مدريد، فيما تعادل ريال مايوركا سلبيا بدون أهداف في المباراة الماضية أمام فياريال، ويأتي مايوركا في المركز العاشر ويمتلك في رصيده 8 نقاط، ويترقب عشاق الكرة الإسبانية موعد انطلاقة المباراة والتي سنتعرف على موعدها بالتفصيل.

موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني

تقام المباراة التي تجمع بين فريقي ريال مدريد وريال مايوركا، مساء اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، حيث يحتضن ملعب الملكي هذه المباراة، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية الشوط الأول عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسودان، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين، وعند منتصف الليل بتوقيت سلطنة عمان وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني

نتعرف معكم على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا، حيث من المقرر أن تعرض المباراة حصريا عبر قناة بين سبورت بريميوم beIN Sports 1 HD Premium، وسيعلق على المباراة المعلق الصوتي سوار الذهب، كما تعرض أيضا على قناة Setanta Sports 2 Eurasia HD، وتذاع على شاشة Digi Sport 2 HD Romania، وقد أعلنت العديد من القنوات عن نقل واذاعة المباراة مجانا، ونتعرف معكم على تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة على نايل سات واسترا وهوتبيرد.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني

اليكم ترددات القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا.