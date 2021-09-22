نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضبط فور.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم فى الدوري الإسباني في المقال التالي
عمر شويل - جدة نستعرض لكم عبر ثقفني، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا، في اللقاء المهم الذي ينطلق مساء اليوم الأربعاء 22/9/2021، وذلك لحساب الأسبوع السادس من فعاليات بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، حيث من المقرر أن يخوض الفريقان هذه المنافسة على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، ويسعى الملكي في الواجهة المرتقبة إلى مواصلة سلسلة الإنتصارات، فيما يطمح الفريق الضيف إلى تقديم أداء جيد والحصول على النقاط الثلاث، وفي سطور هذا المقال ننشر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد.
في الجولة الماضية تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز على حساب نظيره فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ويحتل الملكي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويمتلك في رصيده 13 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الأول أتلتيكو مدريد، فيما تعادل ريال مايوركا سلبيا بدون أهداف في المباراة الماضية أمام فياريال، ويأتي مايوركا في المركز العاشر ويمتلك في رصيده 8 نقاط، ويترقب عشاق الكرة الإسبانية موعد انطلاقة المباراة والتي سنتعرف على موعدها بالتفصيل.
موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني
تقام المباراة التي تجمع بين فريقي ريال مدريد وريال مايوركا، مساء اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، حيث يحتضن ملعب الملكي هذه المباراة، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية الشوط الأول عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسودان، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين، وعند منتصف الليل بتوقيت سلطنة عمان وأبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني
نتعرف معكم على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا، حيث من المقرر أن تعرض المباراة حصريا عبر قناة بين سبورت بريميوم beIN Sports 1 HD Premium، وسيعلق على المباراة المعلق الصوتي سوار الذهب، كما تعرض أيضا على قناة Setanta Sports 2 Eurasia HD، وتذاع على شاشة Digi Sport 2 HD Romania، وقد أعلنت العديد من القنوات عن نقل واذاعة المباراة مجانا، ونتعرف معكم على تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة على نايل سات واسترا وهوتبيرد.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني
اليكم ترددات القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا.
- قناة IRIB TV HD على انتل سات 62.0°E -11555 V 30000
- قناة CBC Sport على قمر ياه 52.5°E -11785 H 27500
- قناة Arena Sport 1 SD Serbia على القمر البلغاري 1.9°E -12380 H 30000
- قناة Spor Smart Turkey HD على قمر ترك سات 42.0°E -12188 V 27500
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اضبط فور.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم فى الدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.