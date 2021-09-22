ميلان يفلت من فخ فينيزيا بثنائية
أفلت ميلان من فخ ضيفه فينيزيا، وعاد لطريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلة الماضية للمسابقة، بعدما تغلب 2 - صفر على منافسه يوم الأربعاء في المرحلة الخامسة للمسابقة.
وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت يوم الأربعاء عن فوز يوفنتوس على مضيفه سبيزيا 3 - 2، وإمبولي على مضيفه كالياري 2 - صفر، في حين تعادل ساليرنيتانا 2 - 2 مع ضيفه فيرونا.
وارتفع رصيد ميلان، الذي تعادل 1 - 1 في المرحلة الماضية مع مضيفه يوفنتوس، إلى 13 نقطة في المركز الثاني بترتيب المسابقة، بفارق الأهداف خلف جاره اللدود إنتر (حامل اللقب)، الذي يتربع على الصدارة.
في المقابل، توقف رصيد فينيزيا، الذي حقق فوزا وحيدا مقابل 4 هزائم في البطولة حتى الآن، عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).
وانتظر ميلان حتى الدقيقة 68، ليسجل إبراهيم دياز الهدف الأول للفريق اللومباردي، قبل أن يضيف زميله ثيو هيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 82.
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