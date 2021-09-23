مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي موعد المباراة وتشكيل الفريقين المتوقع

تتوجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم السبت القادم إلى ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر. حيث تقام قمة مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي. ويرغب فريق مانشستر في حصد نقاط المباراة الثلاث من أجل العودة إلي المنافسة بعد أن خسر نقطتين في المباراة الأخيرة أمام ساوثهامبتون. من ناحية أخري يدخل فريق تشيلسي المباراة وهو على قمة الترتيب متساويا بعد النقاط مع فريق ليفربول بعد الانتصار في المباراة الأخيرة علي فريق توتنهام بثلاثة اهدف نظيفة. بالمقابل لم يستطيع فريق مانشستر سيتي تحقيق الفوز علي تشيلسي في أخر تلاث مباريات جمعت الفريقين. حيث استطاع تشيلسي تحقيق الفوز في المباريات الثلاثة.

المباراة مانشستر سيتي وتشيلسي البطولة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز الموعد والتوقيت السبت 25/9/2021 – الساعة 2:30م بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب الاتحاد القنوات الناقلة Bein Sport HD 1

تاريخ لقاءات الفريقين

التقي الفريقين من قبل في 94 مباراة قبل مباراة السبت فى جميع المباريات. حيث استطاع فريق تشيلسي تحقيق الفوز في 44 مباراة كان أخرها نهائي بطولة دوري الأبطال. بالمقابل استطاع فريق مانشستر سيتي الفوز في 31 مباراة. بينما تعادل الفريقين في 19 مباراة. من ناحية أخرى لم يستطيع فريق مانشستر الفوز في أخر ثلاث لقاءات جمعت الفريقين.

واستطاع السيتي إحراز 113 هدفا خلال المواجهات بالمقابل استطاع البلوز تسجيل 128 هدفا في شباك السيتي. بالمقابل يعتبر الأرجنتيني سيرغو أغويرو هداف اللقاءات بين الفريقين برصيد برصيد 13 هدفا.

ويدخل فريق السيتي المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 10 نقاط. واخيراً يدخل فريق تشيلسي اللقاء وهوا في المركز الاول برصيد 13 نقطة.