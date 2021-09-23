نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين تصحيح المسار وشبح الاقالة يواجه برشلونة قادش في المقال التالي

عمر شويل - جدة يدخل برشلونة اليوم مباراة جديدة بعد التعثر أمام غرناطة في الكامب نو الجولة الماضية وضياع نقتطين كانوا في المتناول الأمر الذي أشعل نيران الغضب في مجلس إدارة برشلونة خاصة بعد الأداء المخيب في العديد من المباريات في حين أن ريال مدريد غريم برشلونة في نسق تصاعدي كبير مع كارلو أنشيلوتي ويحقق انتصارات كبيرة بأداء أكثر من رائع فدائما ما تجد مباريات الفريقين والمسار الذي يسلكه كل فريق يؤثر على حالة الهدوء أو الضوضاء في معسكر الفريق الآخر ويكون المدرب هو المسئول الأكبر في كل هذه الأمور.

خطوة جديدة لبرشلونة وحرب كلامية بين كومان ولابورتا

وفي مساء اليوم يبدأ برشلونة جولة جديدة ضد فريق عنيد “قادش” وهو الفريق الذي لم يعرف كومان ضده طعم الانتصار الموسم الماضي حيث خسر برشلونة أمام قادش في عقر دارها بـ هدفين لهدف واحد وفي مباراة العودة في الكامب نو كان التعادل سيد الموقف بـ هدف لمثله وتأتي هذه المباراة في وضع حساس جدا لكومان الذي بدأ يكتب نهايته من المؤتمرات والتصريحات التي يدلي بها التي تشعل نيران الغضب بينه وبين خوان لابورتا ولعل أخر هذه الإثارة كانت في الأمس عندما خرج كومان في مؤتمر صحفي القي به خطاب ومن ثم رحل ولم يدع الصحفيين يلقون عليه أسئلة بل تركهم بعد القائه الخطاب وكان أبرز ما جاء في هذا الخطاب ” في السنوات الأخيرة ميسي أخفي عيوب برشلونة، ستتاح الفرصة للشباب لكن يجب التحلي بالصبر”

وأكمل كلامه بـ ” في دوري الأبطال لا يمكنك توقع المعجزات يجب التعامل مع الهزيمة أمام بايرن ميونيخ من هذا المنظور, البقاء في المراكز المتقدمة في الليجا يعد نجاحا “.

وأنهي حديثه بـ ” نحن سعداء بدعم الجمهور لنا أمام غرناطة ونتمني الاستمرار في الدعم في الوقت القادم أكثر من أي وقت مضي “.

وكان رد خوان لابورتا على كومان كالتالي ” لقد علمنا بالبيان قبل القائه بدقيقة، علينا الهدوء ويمكننا التغلب على كل هذا بالنتائج، من حيث المبدأ كومان لا يزال مدرب لبرشلونة، استمرار كومان يعتمد على النتائج وهذا الطبيعي في عملية التدريب”.

وينتظر الجميع رد فعل الفريق اليوم أمام قادش والمردود الذي سوف يقدمه عناصر الفريق في ظل هذه الظروف المليئة بالضوضاء.

موعد مباراة برشلونة وقادش

وتأتي مباراة برشلونة وقادش اليوم الخميس 23-9-2021 علي قناة بي ان سبورت بريميوم 1 بتعليق حفيظ دراجي.

توقيت المباراة