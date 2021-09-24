نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أفشة يعاني من مشاكل نفسية بعد خسارة الأهلي السوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام المدير الفني للنادي الاهلى بيتسو موسيماني بالجلوس مع لاعب الفريق محمد مجدي أفشة صانع الألعاب وصاحب أشهر إفيه في الكرة المصرية “القاضية ممكن” بسبب الحالة النفسية التي وصل إليها اللاعب بعد مباراة فريقه أمام طلائع الجيش وخسارته كأس السوبر المصري بضربات الجزاء الترجيحية.

تعرض أفشة لحالة خزن شديدة بعد تضييعه ضربة جزاء أمام الطلائع والتي تسببت في نقد كبير من الجماهير الأهلاوية على السوشيال ميديا. ركز موسيماني على مطالبة اللاعب بنسيان أحزانه وأن يركز في المباريات القادمة لمصالحة الجماهير. أكد موسيماني على ضررورة تقبل نقد الجماهير له وأنه لاعب كبير وضعته جماهير القلعة الحمراء مع النجوم الكبار ومنحته الشهرة بفضل احرازه اهداف مهمة جدا في اوقات حاسمة.

يرتبط مجدي بموسيماني كثيرا حيث جمع بينهم ود كبير منذ قدومه الى مصر الذ اعتبره نجم الشباك بسبب تطور أداءه في الفريق، ورفض الشناوي قائد الأهلي الاقتراح الذي قدمه زملائه بضرورة الاعتذار للجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأنه يجب أن يكون الرد في مباراة إنبي في كأس مصر. جدير بالذكر أن النادي الأهلي سيلاقي فريق إنبي في دور ال 16 لكأس مصر في تمام الساعة السابعة يوم السبت المقبل.

وعقد وليد سليمان ومحمد الشناوى وأيمن أشرف وعلى معلول جلسة مطولة مع لاعبى الأهلى فى المعسكر المغلق بالإسكندرية بعد خسارة السوبر قاموا بلوم زملائهم في الفريق على تقصيرهم الكبير أمام الطلائع في السوبر المصري. وأكد على ضرورة الاعتذار للدماهير عن طريق احراز لقب الكأس المصري بعد اقتراح احد اللاعبين بالاعتذار للجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي بحساب كل لاعب.

جدير بالذكر قيام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بخصم 300 الف جنيه من كل لاعب بفريق النادي الأهلي بالإضفة الى باقى الجهاز الفني بالكامل والادري بعد خسارة الأهلي كأس السوبر المصري بركلات الترجيح وذلك نظرا للدعم الكبير الموفر للمنظومة بشكل كامل للفريق الأول بما يلبي طموحات وتطلعات الجماهير الحمراء.