تشكيلة الاتحاد اليوم أمام التعاون والقنوات الناقلة للمباراة

يتابع العديد من عشاق الدائرة المستديرة في المملكة العربية السعودية تشكيلة الاتحاد اليوم أمام التعاون، حيث ارتفعت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من اجل التعرف على التشكيل المتوقع قبل بداية المباراة لفريق الاتحاد السعودي، ولاسيما انها من المباريات القوية والنارية في الدوري السعودي للمحترفين، وهى ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

تشكيلة الاتحاد اليوم أمام التعاون

ويحل نادي التعاون ضيفاً على نادي الاتحاد، وعلى الرغم من أن اللقاء يظهر للجميع على أنه لقا سهل لنادي الاتحاد، نظراً لأن نادي الاتحاد يحتل المركز الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتعاون يقع في المركز الأخير، غلا أنها سوف تكون موقعة نارية، وذلك لحرص الفريقان على الفوز وحصد الثلاث نقاط سواء من اجل الحفاظ على القمة أو الخروج من القاع والعودة للمنافسة من جديد على لقب الدوري السعودي خلال الفترة القادمة، وخاصة بعد إهدار التعاون للعديد من النقاط خلال المباريات الماضية.

يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية تلك المباراة الهامة اليوم الجمعة الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري 2021، حيث تقام تلك المباراة الهامة ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر الدوري السعودي للمحترفين، وجاءت تشكيلة الاتحاد اليوم أمام التعاون الموقعة كما يلي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

رباعي الدفاع: حمدان الشمراني – أحمد حجازي – مهند الشنقطيطي – سعود عبد الحميد.

وسط الميدان: كريم الأحمدي – إيغور كورنادو – عبد الإله المالكي.

خط الهجوم: رومارينو – عبد الرحمن العبود – عبد العزيز البيشي.

موعد مباراة الاتحاد ضد التعاون

تنطلق صافرة الحكم من أجل بداية تلك المباراة القوية بين الاتحاد والتعاون اليوم في تمام الساعة الثامنة و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة و25 دقيقة بتوقيت جمهورية مصر العربية، والساعة التاسعة و25 دقيقة بتوقيت الإمارات العربية، وسط توقعات من الخبراء بفوز فريق الاتحاد المتصدر للدوري السعودي الان، تنقل المباراة على الهواء مباشرة قناة “SSC Sport 1 HD”.