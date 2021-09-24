العروبة يهزم الجيل واليرموك يعادل الهلال
حقق فريق العروبة فوزه الأول في الدوري العام لكرة القدم، إثر تفوقه على شباب الجيل بخمسة أهداف لثلاثة في اللقاء الذي جمعهما اليوم على الاستاد الأولمبي بمدينة سيئون ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.
سجل أهداف العروبة، محمد العبيدي ثلاثة أهداف، صالح الخولاني من ركلة جزاء ومحمد عجلان، في حين أحرز أهداف الجيل زاهر إبراهيم هدفين وهيثم يوسف.
وضمن المجموعة الثانية خيّم التعادل السلبي على مباراة اليرموك وهلال الحديدة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الفقيد ناصر الخليفي بشبوة.
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