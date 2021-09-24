موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه والقنوات الناقلة في الدوري الفرنسي

يستضيف استاد بارك دي برانس مباراة الجولة الثامنة بين فريقي باريس سان جيرمان ومونبلييه ضمن بطولة الدوري الفرنسي، وتقام المباراة اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، حيث يسعى الباريسيون إلى الاستمرار في التألق وتقديم الأداء الجيد الذي ظهر به منذ بداية الموسم بقيادة المدرب بوكيتينيو، وخاصة بعد التدعيمات الكبيرة التي تعاقد معاها الفريق في موسم الانتقالات، حيث تم التعاقد مع ليونيل ميسي، وأشرف حكيمي، وراموس، ودوناروما، وفينالدوم، ويأمل الفريق في تحقيق لقب الدوري مرة أخرى بعد إخفاق الموسم الماضي وخسارة اللقب لصالح فريق ليل، وقد حقق حينها المركز الثاني برصيد 82 نقطة، بينما يسعى فريق مونبلييه إلى تحقيق الانتصار، وخطف الثلاث نقاط، ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، ونقدم لكم موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه والقنوات الناقلة.

يسعى فريق باريس سان جيرمان إلى تحقيق فوزه الثامن على التوالي في بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم على حساب فريق مونبلييه، حيث خاض الفريق 7 مباريات هذا الموسم، واستطاع تحقيق الانتصار في جميعها، وتحقيق العلامة الكاملة، وتصدر الدوري برصيد 21 نقطة متفوقا على أقرب منافسيه صاحب الوصافة في جدول الترتيب مارسيليا بفارق 7 نقاط، وقد بدأ الفريق الموسم بانتصار على فريق تروا بهدفين مقابل هدف، ثم حقق الفوز على فريق ستراسبورج برباعية مقابل هدفين، واستطاع الانتصار على فريق ستاد بريست 29 بنفس النتيجة في الجولة الثالثة، وبعد ذلك حقق انتصاره الرابع بهدفين دون رد على حساب فريق ستاد ريمس، ثم انتصر برباعية نظيفة على فريق كليرمون فوت، وفي أخر جولتين استطاع الانتصار على فريقي ليون، ومينز بنفس النتيجة هدفين مقابل هدف، ويدخل الفريق المباراة مفتقدا لخدمات ليونيل ميسي للإصابة.

يسعى فريق مونبلييه إلى تحقيق فوزه الثالث هذا الموسم في الدوري، حيث خاض الفريق هذا الموسم سبع مباريات، واستطاع تحقيق الانتصار في مبارتين على حساب كلا من لوريان، وسانت إيتيان، والتعادل مع فرق ستاد ريمس، وتروا، وبوردو، بينما تعرض الفريق للهزيمة في مبارتين على يد فريق مارسيليا، وليل، وبذلك يتواجد الفريق في المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

اليوم السبت 25 سبتمبر 2021

11:00 بتوقيت عمان، والإمارات

7:00 بتوقيت غرينتش

9:00 بتوقيت مصر

8:00 بتوقيت الجزائر، وتونس، والمغرب

10:00 بتوقيت السعودية، والعراق، وسوريا

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه