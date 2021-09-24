موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي

يستضيف استاد غريفين باريك مباراة الجولة السادسة بين فريق ليفربول وبرينتفورد ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقام المباراة اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر، حيث يسعى فريق ليفربول إلى الاستمرار في تقديم الأداء المميز الذي ظهر به منذ بداية الموسم في جميع البطولات، والانتصار في المبارة، وتحقيق الثلاث نقاط في مشوار البحث عن اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2019، حيث استطاع الفريق تحقيق اللقب حينها لأول مرة مرة بعد غياب دام 28 عام، بينما حقق الفريق الموسم الماضي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، والمتصدر فريق مانشستر سيتي، بينما يسعى فريق برينتفورد الصاعد حديثا للبريمرليج إلى الفوز بالمباراة والاستمرار بين الكبار، وننقل لكم موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد والقنوات الناقلة اليوم.

يسعى فريق ليفربول إلى تحقيق انتصاره الخامس في البريمرليج هذا الموسم، والاستمرار في الصراع على الصدارة منذ البداية، حيث خاض الفريق خمس مباريات حتى الأن، واستطاع الانتصار في 4 مباريات، والتعادل في مباراة وحيدة، وقد بدأ الموسم بانتصار على فريق نوريتش سيتي بثلاثية دون رد، ثم حقق انتصاره الثاني بثنائية نظيفة على حساب فريق بيرنلي، وفي الجولة الثالثة أخفق الفريق بتحقيقه لتعادل إيجابي أمام فريق تشيلسي، وبعد ذلك يعود لطريق الانتصارات في الجولة الرابعة على حساب فريق ليدز يونايتد بعد الانتصار بثلاثية دون رد، ثم حقق الفريق انتصاره الثاني على التوالي في الأسبوع الخامس بعد الفوز على فريق كريستال بالاس بثلاثية دون رد، وبذلك يمتلك الفريق 13 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر تشيلسي.

يأمل فريق برينتفورد الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه في البريمرليج إلى الاستمرار في الظهور بالأداء الرائع الذي حققه الفريق منذ بداية الموسم، ويسعى الفريق لخطف الثلاث نقاط من الليفر والاستمرار في التقدم في جدول الترتيب، حيث خاض الفريق خمس مباريات، واستطاع تحقيق الانتصار في مبارتين على حساب كلا من أرسنال، ووولفرهامبتون ، والتعادل في مثلهم أمام كلا من أستون فيلا، وكريستال بالاس، وتعرض للهزيمة في مباراة وحيدة على يد فريق برايتون، ويتواجد الفريق في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

السبت 25 سبتمبر 2021

5:30 بتوقيت الجزائر، وتونس ، والمغرب

4:30 بتوقيت غرينتش

7:30 بتوقيت السعودية، والعراق، وسوريا

8:30 بتوقيت عمان، والإمارات

6:30 بتوقيت مصر

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد