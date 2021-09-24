بيراميدز يتخطى الموج الأزرق السكندري بثلاثية ويعبر لربع نهائي كأس مصر

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محمد سياف - ابو ظبي - نجح فريق بيراميدز بقيادة مدير الفني الجديد إيهاب جلال في تخطي فريق سموحة السكندري اليوم في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في تمام السابعة مساءا في ستاد السويس الجديد، التقى الفريقين ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر لموسم 2021/2020، وتمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أحداث المباراة

دخل كلا من الفريقين المباراة طامحا في حجز مقعد في دور الثمانية من مسابقة كأس مصر، حيث تمكن فريق بيراميدز من إحراز أولى أهداف المباراة عن طريق مهاجمة الجديد فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 45 من عمر المباراة، ومع بداية أحداث الشوط الثاني تمكن عبدالله السعيد من إحراز الهدف الأول له والثاني لفريقه ليتقدم بيراميدز بهدفين دون مقابل، ومع مرور الوقت تمكن عبدالكبير الوادي من تقليص الفارق بإحرازه الهدف الأول لفريق سموحة في الدقيقة 70 من عمر المباراة، واستمرت المباراة حتى الدقائق الأخيرة إلى أن احتسب الحكم أمين عمر لمسة يد على مدافع سموحة داخل منطقة الجزاء ليقرر الحكم احتساب ركلة جزاء لبيراميدز يتمكن رمضان صبحي من تسجيلها ليصبح الفارق هدفين مره أخرى ويفوز بيراميدز على سموحه وينتظر الفائز من مواجهة الأهلي وانبي غدا.

مباراة الأهلي وانبي

يخوض النادي الأهلي غدا مباراة صعبه أمام نادي انبي ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، وتأتي صعوبة اللقاء للمارد الأحمر بسبب التعثرات الأخيرة التي لحقت بالفريق وكان أخرها الخسارة من طلائع الجيش وخسارة لقب بطولة السوبر المصري الأسبوع الماضي، تقام مباراة الأهلي وانبي غدا السبت الموافق 25 سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساءا.