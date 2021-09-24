نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق كرة القدم العالمية قمة الدوري الإنجليزي القادمة والتي تجمع بين فريقي تشيلسي حامل بطولة دوري أبطال أوروبا ومانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي ويحتل تشيلسي المركز الأول في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بالتقاسم مع فريق ليفربول حيث يمتلك كل فريق 12 نقطة بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد عشر نقاط وأكد كل مدرب أن المباراة ستكون صعبة وستأخذ طابع الجدية منذ البداية وذلك بحكم أن المباراة تجمع بين فريقين من أفضل فرق كرة القدم في العالم ويتنافس كلاً منهم على تحقيق لقب البطولة ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

تشهد الجولة السادسة من الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم قمة كروية نارية تجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي غداً السبت الموافق 24/9/2021 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف بتوقيت أبوظبي على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة السادسة من بطولة الدوري هذا الموسم وسوف يتم إذاعة ونقل أحداث المباراة من خلال شبكة قناة بي إن سبورت.

تاريخ لقاءات الفريقين في البطولة

عدد اللقاءات التي جمعت بين الفريقين في البطولة وصل إلى 48 لقاء فاز فيها فريق تشيلسي بعدد 27 مباراة بينما فاز مانشستر سيتي أربعة عشر مباراة وتعادلا الفريقين في 7 لقاءات جمعت بينهم ولاننسي نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع بين الفريقين الموسم الماضي والذي انتهى بفوز تشيلسي وتحقيق لقب البطولة.

ذكرت مصادر صحفية عن عودة ثلاثي فريق مانشستر سيتي وهم إيمريك لابورت و جون ستونز الغائبان عن صفوف الفريق منذ تاريخ 11/9/2021 كما عاد الهولندي ناثان آكي للتدريبات الجماعية بينما على الجانب الآخر أعلن المدير الفني لفريق تشيلسي عن عودة الحارس الأساسي للفريق السنغالي إدوردو ميندي ليكون حارس مرمي الفريق خلال اللقاء، وبهذا نكون قد قدمنا لكم موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بالجولة السادسة وأهم الأخبار الخاصة بالفريقين ونتمنى لكم مشاهدة قمة كروية ممتعة.