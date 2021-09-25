موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة في كأس مصر

يستضيف استاد الإسكندرية مباراة دور الستة عشر من بطولة كأس مصر بين الأهلي، وإنبي، وتقام المباراة اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر، حيث أن المباراة كانت مؤجلة منذ يوم 4 يونيو 2021، ويسعى فريق الأهلي إلى مصالحة جماهيره وإسعادهم مرة أخرى بعد الإخفاقات الأخيرة التي تعرض لها، حيث خسر لقب الدوري المصري هذا الموسم لحساب فريق الزمالك، وحقق المركز الثاني برصيد 76 نقطة متخلفا بأربع نقاط عن المتصدر، وأيضا تعرض الفريق للهزيمة في مباراة كأس السوبر المصري وخسر اللقب لصالح فريق طلائع الجيش، بعدما تفوق الأخير بضربات الترجيح وذلك بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، بينما يآمل فريق إنبي إلى الانتصار في المباراة، ومحاولة الاستمرار في البطولة والذهاب بعيدا فيها.

يسعى فريق الأهلى إلى الفوز على إنبي والمواصلة في البطولة والذهاب بعيدا فيها، ومحاولة تحقيقها للمرة الثانية على التوالي، حيث فاز الفريق بالنسخة الأخيرة من البطولة على حساب فريق طلائع الجيش بضربات الترجيح التي انتهت بنتيجة (3-2) لصالح الأهلي، وذلك بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، وقد أحرز محمود كهربا هدف القلعة الحمراء، بينما سجل ناصر منسي لصالح الطلائع، وقد استطاع الاهلي تخطي فريق النصر في الدور ال 32 بعد الانتصار بنتيجة هدفين مقابل هدف، وقد أحرز وليد سليمان، ووالتر بواليا هدفي الأهلي، بينما سجل أحمد الصعيدي هدف النصر، ويدخل الفريق المباراة متسلحا بصفقاته الجديدة، حيث تم التعاقد مع بيرسي تاو جناح فريق برايتون، وحسام حسن مهاجم سموحة، ولويس ميكسون، وعودة أحمد عبد القادر، وعمار حمدي من الإعارة.

يسعى فريق إنبي إلى تخطي عقبة الأهلي، والمواصلة في البطولة، حيث خرج الفريق في النسخة الأخيرة من البطولة من الدور ال 32 على يد فريق الترسانة بضربات الترجيح التي انتهت بنتيجة (4-3) لصالح الترسانة، ويطمح الفريق إلى الفوز بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه، حيث حقق اللقب عام 2005، 2011 على حساب كلا من الإتحاد السكندري، والزمالك على التوالي، وقد حقق إنبي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم برصيد 49 نقطة.

السبت 25 سبتمبر 2021

7:00 بتوقيت مصر

8:00 بتوقيت السعودية، والعراق، وسوريا

9:00 بتوقيت الإمارات، وعمان

6:00 بتوقيت الجزائر، والمغرب، وتونس

5:00 بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي