مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا موعد المباراة و تشكيل الفريقين

مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا في الجولة السادسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز. ويلتقي الفريقين مساء السبت على ملعب أولدترافورد. ويدخل فريق مانشستر يونايتد اللقاء من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية. حيث يحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب جدول المسابقة برصيد 13 نقطة متساويا مع تشيلسي و ليفربول. وكما يدخل فريق استون فيلا المباراة في المركز العاشر برصيد 7 نقاط ساعيا للمحافظة على سلسلة الانتصارات الأخيرة والخروج بنتيجة أيحابيه. بالمقابل يسعى فريق مانشستر يونايتد العودة إلي النتائج الإيجابية. وكان الفريق قد تلقي هزيمة على ملعبة 1/0 أمام فريق وستهام في بطولة كاس الرابطة مودعا البطولة مبكرا. ويأتي ذلك بعدما تلقي الفريق الخسارة الأولي في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام فريق يانج بويز السويسري.

تشكيل فريق مانشستر يونايتد المتوقع

المدير الفني سولشاير حراسة المرمي ديفيد دي خيا خط الدفاع لوك شو – هاري ماجواير – رافاييل فران – وان بيساكا وسط الملعب بول بوجبا – فريد – جرينوود – برونو فرنانديز – ماكتوميناي خط الهجوم كريستيانو رونالدو

تشكيل فريق استون فيلا المتوقع

المدير الفني دين سميث حراسة المرمي مارتينيز خط الدفاع كاش – ترجيت – كونسا – مينجز وسط الملعب دوجلاس – بودينا – ماكجين خط الهجوم أنور الغازي – داني انجز – تراوري

حكام اللقاء

حكم الساحة مايك دين الحكام المساعدون دارين كان – إدي سمارت الحكم الرابع مايكل سالزبوري حكم الفيديو أندي مادلي حكم الفيديو المساعد سايمون بيك

موعد المباراة والقنوات الناقلة

المباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا البطولة الدوري الانجليزي الممتاز الموعد والتوقيت السبت 25/9/2021 الساعة 2:30م بتوقيت مكة المكرمة الملعب اولدترافورد القنوات الناقلة Bein Sport 2 HD

مشوار الفريقين في الدوري

أولا فريق مانشستر يونايتد :

أفتتح الفريق مشواره في بطولة الدوري بفوز كبير على فريق ليدز يونايتد بنتيجة 5/1 عن طريق برونو فيرنالديز هاترك وهدف لكل من ماسون جرينود وفريدريكو سانتوس. وتعادل الفريق في المباراة الثانية أمام ساوثهامبتون بهدف لكل فريق. قبل ان يعود الفريق لمواصلة الانتصارات مرة أخري في الجولة الثالثة والفوز على وولفرهامبتون بهدف وحيد. وفي الجولة الرابعة استطاع اليونايتد الفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4/1. أما فى الجولة الخامسة استطاع الفريق الفوز على وست هام بنتيجة 2/1.

ثانيا فريق استون فيلا:

افتتح الفريق مشوارة فى بطولة الدوري بالخسارة امام فريق واتفورد بنتيجة 2/3. ثم في الجولة الثانية استطاع الفريق الفوز علي نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2/0. وفي الجولة الثاثة تعادل مع فريق برينتفورد الصاعد حديثا بنتيجة 1/1. اما فى الجولة الرابعة تلقي الفريق هزيمة ثقيلة من تشيلسي بنتيجة 3/0. قبل ان يعود الفريق للانتصارات مرة أخري فى الجولة الخامسة و تحقيق الفوز على ايفرتون بنتيجة 3/0

تاريخ مواجهات الفريقين

قبل مباراة السبت التقي الفريقين في 190 مباراة حيث استطاع فريق مانشستر يونايتد الفوز في 101 مباراة. في المقابل فاز فريق استون فيلا في 49 مباراة فقط وانتهت 40 مباراة بالتعادل. وكانت أخر هزيمة لليونايتد من استون فيلا على ملعب اولدترافرود في عام 2009 عندما خسر بنتيجة واحد صفر. وكان أخر لقاء جمع الفريقين في مايو الماضي ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز و استطاع اليونايتد الفوز بالمباراة بنتيجة 3/1. سجل أهداف المباراة إدسون كافاني وجرينوود وبرونو فيرناليز.