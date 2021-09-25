نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد فى الجولة السادسة من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز. حيث يحل ليفربول ضيفا على فريق برينتفورد ويأمل فريق ليفربول مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية. ويحتل فريق ليفربول قمة ترتيب الدوري الانجليزي مناصفة مع فريق تشيلسي بنفس رصيد النقاط وعدد الأهداف. واستطاع ليفربول من جمع ١٣ نقطة من خلال الجوالات الخمسة الماضية. وكما استطاع ليفربول الفوز على فريق ميلان الإيطالي فى الجولة الأولي من منافسات دوري أبطال أوروبا. بالمقابل يسعى فريق برينتفورد حصد نقاط المباراة الثلاثة ويأمل الفريق من استكمال مشوارة الثوي منذ انطلاق الموسم الكروي. حيث يحتل الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز المركز التاسع فى جدول الترتيب برصيد ٨ نقاط. ونستعرض معكم الآن تشكيل الفريقين المتوقع وموعد مباراة ليفربول وبرينتفورد.

أولا تشكيل فريق ليفربول المتوقع

المدير الفني يورغن كلوب حراسة المرمي إليسون بيكر خط الدفاع تريد ألكسندر ارنولد – اندي روبتسون – فان دايك – جوان ماتيب وسط الملعب فابينهو – نابي كيتا – هيندرسون خط الهجوم محمد صلاح – ماني – جوتا

ثانيا تشكيل برينتفورد المتوقع

المدير الفني توماس فرانك حراسة المرمي ديفيد رايا خط الدفاع ريكو هنري – بونتوس يانسون – أيثان بينوك – كريستوفر أيير وسط الملعب سيرجي كانوس – كريستان نورجارد – فرانك اونيكا – جانليت – بريان مبيومو خط الهجوم إيفان توني

ثالثا موعد المباراة والقنوات الناقلة

المباراة ليفربول وبرينتفورد البطولة الدوري الانجليزي الممتاز الموعد والتوقيت السبت 25/9/2021 الساعة 7:30م بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب برينتفورد القنوات الناقلة Bein Sport 2 HD

مشوار الفريقين فى بطولة الدوري

أولا فريق ليفربول:

أفتتح فريق ليفربول مشوارة بالدوري بالفوز على فريق نورويتش سيتي 3/0. وفي الجولة الثانية واصل الفريق الانتصارات بالفوز على فريق بيرنلي بنتيجة 2/0. وذلك قبل أن يفقد االفريق أول نقطتين هذا الموسم بعد التعادل مع تشيلسي بنتيجة 1/1. وفي الجولة الرابعة استعاد الفريق الانتصارات مرة أخري بعدما استطاع الفوز على فريق ليدز يونايتد بنتيجة 3/0. أما فى الجولة الخامسة استطاع ليفربول مواصلة الانتصارات بعد الفوز على فريق كريستال بالاس بنتيجة 3/0. ليحافظ الفريق علي مركزة في صدارة جدول الترتيب.

ثانيا فريق برينتفورد :

بالمقابل افتتح فريق برينتفورد مشوارة في الدوري بمفاجأة من العيار الثقيل حين تغلب علي فريق ارسنال بنتيجة 2/0. وفي الجولة الثانية تعادل الفريق مع كريستال بالاس بنتيجة 0/0. أما في الجولة الثالثة سقط الفريق مرة أخري فى فخ التعادل أمام استون فيلا بنتيجة 1/1. وتلقي الفريق أول هزيمة له فى الدوري في الجولة الرابعة بعد الخسارة أمام فريق برايتون بنتيجة 1/0. ويعود الفريق لتحقيق الانتصارات مرة أخري بعدما تفوق على فريق وولفرهامبتون بنتيجة 2/0 فى الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

تاريخ مواجهات ليفربول وبرينتفورد

لم يتقابل الفريقين من قبل فى بطولة الدوري سوي 10 مباريات فقط. حيث استطاع فريق ليفربول الفوز في 4 مباريات منها. بينما فاز فريق برينتفورد فى 3 مباريات. وانتهت ثلاث مباريات بنتيجة التعادل. وكان اكبر فوز فى لقاءات الفريقين بنتيجة 3/1 لصالح فريق ليفربول في عام 1938.