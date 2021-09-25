نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفتح والحزم في الدوري السعودي للمحترفين اليوم والقناة الناقلة وترتيب جدول الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية موعد مباراة الفتح والحزم، في الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم، المباراة تنقل عبر شاشة قناة ssc sd 5 الرياضية السعودية حصرياٌ، يسعى كلا الفريقين للفوز باللقاء وتحسين ترتيبه في جدول المسابقة، الفتح صاحب الملعب اليوم يسعى للفوز بعد أن تعادل في الجولة السابقة مع الأهلي بهدف لمثله، الفتح يحتل المركز السابع برصيد 8 نقاط من لعب 5 مباريات حقق الفوز في 2 وتعادل في 2 وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة، سجل لاعبوه 6 أهداف وسكنت شباكه 3 أهداف، أما منافسة اليوم نادي الحزم فقد حقق فوزه الأول له في الدوري الجولة الماضية على حساب نادي أبها بهدفين دون رد، ويحتل الحزم قبل اللقاء المركز 11 برصيد 5 نقاط، جمعهم من فوز وتعادلين، سجل 7 أهداف واستقبل 9 وفيما يلي الموعد والقناة الناقلة.

موعد مباراة الفتح والحزم في الدوري

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والربع عصراٌ بتوقيت جرينتش، الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القناة الناقلة للمباراة ومعلق اللقاء

تنقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر باقة قنوات ssc الرياضية السعودية، ومباراة اليوم التي تجمع الفتح والحزم سوف تبث عبر شاشة قناة SSC SD 5، ويعلق عليها المعلق الشهير جعفر الصليح كما تنقل على نفس القناة بتقنية الجودة الفائقة.

جدول الدوري السعودي بعد الجولة السادسة

يحتل العميد نادي أتحاد جدة الصدارة بعد نهاية الجولة السادسة برصيد 13 نقطة، بفارق نقتين عن الهلال الذي يحتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ولكن الهلال لعب 5 مباريات فقط بسبب مشاركاته القارية، ويحل في المركز الثالث فريق ضمك برصيد 11 نقطة، ويكتمل المربع الذهبي بفريق الفيحاء برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة الفتح والحزم اليوم