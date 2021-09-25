موعد الكلاسيكو الأول بين ريال مدريد وبرشلونة
أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أن موعد الكلاسيكو الأول لهذا الموسم قمة مباريات (الليغا) بين ريال مدريد وبرشلونة، ستقام يوم الأحد 24 أكتوبر المقبل.
وذكرت الرابطة على موقعها الإلكتروني أنه من المقرر أن تقام مباراة الدور الأول بين قطبي الكرة الإسبانية يوم الأحد 24 أكتوبر، على أرض ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.
وفي الموسم الماضي نجح ريال مدريد في حسم مواجهتي الكلاسيكو لمصلحته، ففاز الملكي في مباراة الدور الأول على أرض "كامب نو" 3-1، قبل أن ينتصر مجددا في الدور الثاني 2-1 على أرض ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".
وتوقعت الرابطة أن تشهد المواجهة حضورا جماهيريا للمرة الأولى من كلاسيكو الليغا الذي أقيم يوم 1 مارس 2020 على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد.
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