مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي المواعيد والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة أرسنال وتوتنهام ، استكمالًا لمباريات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2021/2022 ، والتي انطلقت اليوم السبت، بـ مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي ، وانتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، ولحساب مرحلة الذهاب، يستضيف ملعب ستاد الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، مساء غدٍ الأحد 26/9/2021 ، مواجهة قوية في ديربي شمال لندن حيث مباراة توتنهام وأرسنال .

في السطور التالية، نتعرف على موعد مباراة أرسنال وتوتنهام والقنوات الناقلة ، علاوة على موقف الفريقين في جدول البريميرليج في الموسم الحالي حتى الأسبوع الخامس من عمر المسابقة الإنجليزية.

مباراة أرسنال وتوتنهام

عشاق الجنرز والسبيرز على موعد مع مواجهة كلاسيكية في ديربي لندن، يحتضنها ملعب الإمارات الخاص بنادي أرسنال، حيث تكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للمدفعجية، خاصةً مع عدم تقديم الفريق للعرض المنتظر منه حتى الآن، خصوصًا مع تراجع كبير على مستوى النتائج في الـ Premier League في السنوات الأخيرة، وذلك منذ آخر تتويج للفريق باللقب في عام 2004.

نادي أرسنال الإنجليزي وعلى مدار 5 جولات مرت من عمر الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، لم ينجح إلا في حصد 6 نقاط، جمعها من انتصارين على حساب نوريتش سيتي وبيرنلي بنتيجة واحدة (1-0)، فيما مُني بثلاثة هزائم متتالية مع بداية المسابقة على حساب برينتفورد وتشيلسي بنتيجة واحدة (0-2)، فيما كان السقوط الكبير أمام مانشستر سيتي بخماسية نظيفة، ويحتل المدفعجية حاليًا المركز الـ12.

في المقابل، فلا يعد نادي توتنهام الإنجليزي أفضل حالًا من مضيفه، حيث يحتل المركز الثامن في جدول البطولة وذلك برصيد 9 نقاط، حصدها من 3 انتصارات متتالية مع بداية الموسم، على حساب مانشستر سيتي و وولفرهامبتون و واتفورد جاءت جميعها بنتيجة واحدة (1-0)، ليتلقى بعدها السبيرز هزيمتين متتاليتين وبنتيجة واحدة أيضًا (0-3) أمام كريستال بالاس وتشيلسي على الترتيب.

وتحمل مواجهة الغد الرقم 59 في تاريخ لقاءات أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي حيث كان الفوز الأكبر من نصيب أرسنال والذي أحرز 23 انتصارًا، فيما حقق السبيرز 13 فوزًا، وخيم التعادل على 23 مواجهة جمعت الناديين ضمن ديربي شمال لندن.

أما على الصعيد التهديفي، فقد سجل نادي أرسنال 96 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 73 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة تحققت في مواجهة الناديين، فكانت من نصيب الجنرز الذي أحرز الفوز بنتيجة (5-2) مرتين في عام 2012 (إيابًا في موسم 2012/2011 وذهابًا في موسم 2013/2012).

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام والقنوات الناقلة

تقرر إقامة مباراة ديربي شمال لندن ، مساء غدٍ الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف ( 5:30 م ) بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف ( 3:30 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة ارسنال وتوتنهام فقد أسند الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للحكم كريج باوسون مهمة القيادة التحكيمية للقاء المرتقب.

من المقرر أن تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل أحداث المواجهة وذلك عبر قناتي beIN 4K HDR و beIN Sports 1 HD Premium إضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect ، علاوة على قنوات Sky Sports Main Event UK و Premier Sport HD Slovakia و Sky Sports Premier League UK .

أما عن معلق مباراة أرسنال وتوتنهام فقد أولت الشبكة القطرية للمعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث المباراة.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة أرسنال وتوتنهام والقنوات الناقلة وكذلك موقف الفريقين من جدول ترتيب الأندية الإنجليزية موسم 2021/ 2022 حتى الجولة الخامسة من عمر المسابقة.