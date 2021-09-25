نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والفيحاء ، ضمن لقاءات الأسبوع الرابع من الدوري السعودي لكرة القدم 2021/2022 والمؤجلة لظروف ارتباطات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا ، تنطلق مساء يوم الثلاثاء المقبل 28 سبتمبر 2021 ، مباراتان، حيث تقام مباراة النصر والطائي، فيما يحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مدينة المجمعة السعودية، فعاليات المواجهة القوية والممثلة بالطبع في مباراة الفيحاء والهلال .

في السطور المقبلة نتعرف على موعد مباراة الهلال والفيحاء والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى موقف الفريقين في جدول دوري المحترفين السعودي لهذا الموسم.

مباراة الهلال والفيحاء

مواجهة أخرى وتحدي جديد يواجهه حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، حيث الزعيم الهلالي، الطامح دومًا للألقاب المحلية ( الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين) وقاريًا على مستوى دوري أبطال آسيا ، إذ يسعى نادي القرن الآسيوي لاستعادة صدارة المسابقة المحلية المحببة إلى قلوب عشاق الموج الأرزق.

نادي الهلال السعودي وخلال الموسم الحالي خاض 5 مباريات، تمكن من تحقيق الفوز في 3 منها على حساب الطائي (1-0) والتعاون (2-1) والاتفاق (3-2)، فيما تعادل في مواجهتين أمام الباطن سلبيًا وأخيرًا مع الشباب في ديربي الرياض يوم الخميس الماضي (2-2)، ويحتل كبير رياض وصافة الجدول حاليًا برصيد 11 نقطة وصافي (3) أهداف، خلف الاتحاد المتصدر بـ13 نقطة وفارق مباراة.

في المقابل، يقدم نادي الفيحاء السعودي العائد من جديد إلى الدوري السعودي للمحترفين ، مستويات مميزة في الموسم الحالي، حيث نجح خلال 5 مباريات خاضها حتى الآن، في تحقيق 3 انتصارات، منها اثنين على حساب قطبي مدينة جدة السعودية ، الاتحاد (1-0) والأهلي (2-0)، بالإضافة إلى الطائي (3-1)، فيما تعادل إيجابيًا مع الفتح (1-1)، وسقط في الهزيمة مرة واحدة أمام الفيصلي (1-2)، وهو حاليًا في المرتبة الرابعة في جدول البطولة السعودية برصيد 10 نقاط وصافي (4) أهداف.

موعد مباراة الهلال والفيحاء والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء مساء الثلاثاء المقبل، في تمام السادسة والنصف إلا خمس دقائق ( 6:25 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف إلا خمس دقائق ( 5:25 م ) بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف إلا خمس دقائق ( 3:25 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة الهلال والفيحاء فلم يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى كتابة السطور التالية عن القيادة التحكيمية للقاء.

وتقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية المفتوحة بنقل أحداث اللقاء، وذلك عبر قناتي SSC1 HD و SSC1 SD .

ولم تُفصح الشبكة الرياضية السعودية الناقلة لمباريات الدوري السعودي عن معلق اللقاء حتى الآن، وسيتم الكشف عنه في حين الإعلان عنه.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة الهلال والفيحاء والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف الفريقين في جدول المسابقة حتى الأسبوع الخامس وقبيل المواجهة المرتقبة والمؤجلة بين الناديين لظروف الاستحقاقات القارية.