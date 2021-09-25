دوت الخليج -

فوز صعب لميلان على سبيزيا

اعتلى فريق ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه الصعب على مضيفه سبيزيا 2 - 1 يوم السبت بالمرحلة السادسة. فوز صعب لميلان على سبيزيااعتلى فريق ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه الصعب على مضيفه سبيزيا 2 - 1 يوم السبت بالمرحلة السادسة. وتقدم دانييل مالديني بهدف لميلان في الدقيقة 48 لكن دانييلي فيردي أدرك التعادل لسبيزيا في الدقيقة 80. وقبل أربع دقائق من نهاية المباراة أحرز براهيم دياز هدف الفوز لميلان. الفوز رفع رصيد ميلان في الصدارة إلى 16 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نابولي الوصيف، وتوقف رصيد سبيزيا عند أربع نقاط في المركز السابع عشر. وبإمكان نابولي استعادة موقعه في الصدارة من خلال المباراة التي تجمعه غدا الأحد بضيفه كالياري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوز صعب لميلان على سبيزيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.