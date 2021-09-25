أتالانتا يتعادل مع إنتر في مباراة مثيرة

أتالانتا يتعادل مع إنتر في مباراة مثيرةحافظ إنتر ميلان على سجله الخالي من الهزيمة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم وتعادل 2-2 مع أتالانتا في مباراة مثيرة قرب نهايتها، حيث أهدر حامل اللقب ركلة جزاء، وألغي هدف الانتصار للفريق الزائر.

وتقدم لاوتارو مارتينيز بهدف لإنتر عقب مرور خمس دقائق، لكن أتلانتا قلب الأمور رأسا على عقب قبل الاستراحة بتسجيل هدفين بواسطة رسلان مالينوفسكي ورفائيل تولوي.

وأدرك إيدن دجيكو التعادل لإنتر في الدقيقة 71، وسدد زميله فيدريكو ديماركو ركلة جزاء في العارضة قبل أربع دقائق من النهاية، ثم ألغي هدف روبرتو بيكولي في الدقيقة الأخيرة بعدما خرجت الكرة من الملعب خلال بناء الهجمة.

وتركت النتيجة إنتر في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن أتالانتا خامس الترتيب، لكنه يتأخر بنقطتين عن جاره ميلان المتصدر الذي فاز 2-1 على سبيزيا يوم السبت.