أتلتيكو مدريد يخسر من ألافيس

أتلتيكو مدريد يخسر من ألافيسمني أتلتيكو مدريد حامل اللقب بخسارته الأولى في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بتعثره 1-صفر أمام ألافيس يوم السبت.

وسجل فيكتور لاغوارديا هدف المباراة الوحيد بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها روبن دوارتي في الدقيقة الرابعة، ليحقق ألافيس انتصاره الأول هذا الموسم. وضغط أتلتيكو بكل قوة لمحاولة العودة لكن الفريق صاحب الأرض دافع ببسالة ليخرج بالانتصار الثمين.

وتركت النتيجة فريق المدرب دييغو سيميوني في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر الذي يستضيف فياريال اليوم. وغادر ألافيس المركز الأخير في الدوري.