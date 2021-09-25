ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال
سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فياريال خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ولم يقدم الريال العرض المنتظر منه في هذه المباراة، وكان فياريال أكثر خطورة من الريال ولكنهما اكتفيا بحصد نقطة.
ورفع الريال رصيده إلى 17 نقطة لكنه حافظ على صدارة جدول الترتيب ، كما رفع فياريال رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر. وبهذا التعادل حافظ الفريقان على سجلهما خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم.
حيث أصبح هذا التعادل هو الثاني للريال مقابل خمس انتصارات، فيما أصبح هذا التعادل هو الخامس لفياريال، الذي لديه مباراة مؤجلة، في الدوري مقابل الفوز في مباراة وحيدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.