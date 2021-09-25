الأهلي ينتصر علي إنبي في دور 16 لبطولة كأس مصر ويواجه بيراميدز ف ربع النهائي

الأهلي ينتصر علي إنبي بتسجيل الهدف الوحيد في هذه المباراة وذلك بعد أن تلقي تمريرة أرضيه من أفشة داخل منطقة الجزاء. وبعدها سددها مباشرة في شباك نادي أنبي. فقد حقق الأهلي اليوم أنتصارا صعبا علي نادي إنبي وذلك بعد تسجيل هدف واحد نظيف علي ملعب إستاد الإسكندرية. في اخر مواجهات الدور 16 لبطولة كأس مصر.

الأهلي ينتصر علي إنبي

حيث سجل هدف الفوز اللاعب صلاح محسن وبذلك فقد تأهل النادي الأهلي إلي دور الثمانية في بطولة كأس مصر. وسوف يلعب أمام نادي بيراميدز الذي فاز علي نادي سموحة يوم الجمعة أمس. وبالطبع يسعى النادي الأهلي ليستكمل مشواره في الحفاظ علي بطولة كأس مصر.

ملخص مباراة الأهلي مع إنبي

وهنا سنذكر تفاصيل الشوط الأول من مباراة اليوم بين الفريقين:

فقد شهدت العشر دقائق الأولي من المباراة سيطرة من النادي الأهلي والذي كان علي وشك تسجيل أول هدف تحديدا في الدقيقة التاسعة لولا مرور تسديدة اللاعب علي معلول فوق العارضة الأفقية. ثم بعد ذلك في الدقيقة 31 كان اللاعب مهاب ياسر أيضا علي وشك تسجيل أول هدف لنادي إنبي. وذلك بعد أنفراده بحارس المرمي محمد الشناوي. ولكن في نهاية الأمر عاد اللاعب أيمن أشرف وأبعد الكره بركلة ركنية قبل أن يقوم لاعب الفريق المنافس بالتسديد وبذلك أنقذ فريقه. والمفاجأة كانت قبل نهاية الشوط الأول عندما أهدر اللاعب المهاجم محمد شريف فرصة تسجيل هدف بعد استلامه عرضيه من معلول ولكنه للأسف لم ينجح في الوصول لها وبذلك ينتهي الشوط الأول ( 0 – 0 ).

تفاصيل الشوط الثاني: في بداية الأمر واصل فريق الأهلي محاولاته للتسجيل في شبكة فريق إنبي ولكن بعد مرور الربع ساعة الأولي من الشوط الثاني. وفي الدقيقة 67 من الشوط مرر اللاعب أفشة الكرة إلي اللاعب أحمد عبد القادر ليقوم بتسديدها ولكن حارس المرمي محمود جاد قام بالتصدي لها وبعدها ارتدت الكرة إلي البديل ميكيسوني والذي لم ينجح في استغلالها. أما بالدقيقة 74 فقد تمكن أخيرا اللاعب صلاح محسن من تسجيل الهدف الوحيد في هذه المباراة. وذلك بعد أن تلقي تمريرة أرضية من اللاعب أفشة داخل منطقة الجزاء وبعدها سجلها مباشرة في شباك نادي أنبي لتصبح النتيجة ( 1 – 0 ).

تشكيل الفرق: