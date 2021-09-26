موعد مباراة الهلال والفيحاء المؤجلة في الدوري والقناة الناقلة || مباراة البحث عن الصدارة للزعيم

يحل الهلال السعودي ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء في ملعب المجمعة الرياضية، الثلاثاء 2021/09/28 في الساعة 18.25 موعد مباراة الهلال والفيحاء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي، والتي تم تأجيلها بسبب مشاركة الهلال في البطولة الأسيوية للأندية الأبطال، الزعيم له هدف وحيد من المباراة وهو الفوز وتحقيق عدة أهداف مجتمعة، أولها حصد الثلاث نقاط، وثانياً أستعادة صدارة الدوري من الاتحاد، ثالثها أستعادة نغمة الإنتصارات التي توقفت الأسبوع الماضي بالتعادل مع فريق الشباب بهدفين لكل فريق، ولكن الزعيم سيواجه فريق يقدم مستويات جيدة هذا العام، ويحتل المركز الثالث ويأمل في الفوز ومشاركة الاتحاد بالصدارة، خاصة أن الفارق 3 نقاط فقط بينه وبين العميد، وفيما يلي الموعد والقناة الناقلة وتفاصيل اللقاء.

موعد مباراة الهلال والفيحاء والقناة الناقلة

تلعب المباراة الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر الجاري في تمام الساعة، الثالثة و25 دقيقة بالتوقيت العالمي غرينتش، الخامسة و25 دقيقة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، السادسة و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة ssc hd 1 ولم يتحدد معلق اللقاء حتى الآن.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل المباراة

الهال : يحتل المركز الثاني في الجدول برصيد 11 نقطة، من لعب 5 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين، فاز على “الطائي 1-صفر” وعلى التعاون بنتيجة ” 2-1″ وعلى الاتفاق “3-2″، وتعادل مع الباطن سلبياً ومع الشباب في الجولة الماضية.

الفيحاء : يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط جمعهم من لعب 5 مباريات، حقق الفوز في 3 مباريات على “كبيري جدة الاتحاد المتصدر بنتيجة هدف دون رد، وعلى الأهلي بنتيجة 2 صفر، وعلى الطائي بنتيجة 3-1، وهزم في مباراة من الفيصلي بنتيجة هدفين لهدف، وتعادل في مباراة أمام الفتح بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي