نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المريخ والهلال القادمة 26\09\2021 والقنوات الناقلة في الدوري السوداني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق كرة القدم السودانية موعد مباراة المريخ والهلال القادمة، والمقرر لها اليوم الأحد الموافق 26\09\2021، حيث يستضيف ملعب الهلال أحداث اللقاء المنتظر بين الكبيرين الهلال والمريخ، يسعى الهلال نحو الفوز بالمباراة وتحقيق انتصار مهم على غريمه التقليدي المريخ، وتأكيد أحقيته بلقب الدوري السوداني هذا الموسم، فقد حسم الهلال اللقب قبل انتهاء المسابقة بجولتين، لكن مباريات الفريقين تعد بطولة خاصة يسعى كل فريق للفوز بها وتأكيد زعامته للكرة في السودان، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة ومثيرة بين الفريقين الكبيرين، لرغبة كل فريق في تحقيق انتصار معنوي مهم.

في المقابل يسعى المريخ للفوز بالمباراة وتحقيق انتصار مهم على غريمه التقليدي الهلال، ومصالحة جماهيره الغاضبة بعد ضياع حلم الاحتفاظ بلقب الدوري السوداني، ويحتل المريخ المركز الثاني برصيد 65 نقطة من 28 مباراة.

موعد مباراة المريخ والهلال

تنتظر جماهير كرة القدم في السودان متابعة ديربي السودان بين الهلال والمريخ، مباراة يطلق عليها كلاسيكو السودان لما للفريقين من شعبية كبيرة وجماهير عريضة في السودان وفي الوطن العربي، لذلك تعد مباراة الفريقين بمثابة بطولة خاصة يسعى كل فريق للفوز بها، وسوف يستضيف اللقاء ملعب الهلال اليوم الأحد الموافق 26\09\2021، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السودان، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وكانت مباراة الذهاب بين الكبيرين قد انتهت بفوز المريخ على الهلال بهدفين دون رد، لذلك سوف يسعى الهلال بكل قوة لتحقيق الانتصار والثأر من هزيمته في مباراة الذهاب وتأكيد أحقيته بلقب الدوري السوداني.

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك قناة الملاعب الرياضية السودانية حقوق بث ونقل مباريات الدوري السوداني، لذلك سوف يتم متابعة اللقاء المرتقب من خلال شاشتها، وهي من القنوات الرائدة في مجال الإعلام الرياضي في السودان والوطن العربي، وتحظى بنسبة مشاهدة عالية وذلك لما تمتلكه من حقوق حصرية، ولما تقدمه من برامج رياضية ممتعة للمشاهد والرياضي السوداني، كما أنها تستخدم أحدث أجهزة البث لنقل المباريات في أفضل صورة وأنقى صوت.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري السوداني

يحتل الهلال المركز الأول برصيد 71 نقطة من 28 مباراة. وقد حسم الهلال لقب الدوري لصالحه هذا الموسم قبل جولتين من انتهاء المسابقة. استطاع الهلال تحقيق الفوز في 22 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراة واحدة هي مباراة المريخ. أحرز 71 هدف واستقبلت شباكه 11 هدف.

بينما يحتل المريخ المركز الثاني برصيد 65 نقطة من 28 مباراة. استطاع أن يحقق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 8 وخسر مباراة واحدة. أحرز 47 هدف واستقبلت شباكه 14 هدف.

بطاقة مباراة المريخ والهلال