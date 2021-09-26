موعد مباراة أرسنال وتوتنهام هوتسبير اليوم 26-9-2021 والقنوات الناقلة لها

يستضيف ملعب الإمارات اليوم مباراة الذهاب بين كلا من فريق آرسنال وتوتنهام هوتسبير في مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سنتعرف على موعد إذاعة المباراة والقنوات الناقلة لها حيث سيعلق المعلق الشهير حفيظ دراجي على المباراة اليوم، وهناك تاريخ حافل من اللقاءات بين الفريقين حيث التقى الفريقان من قبل في حوالي 76 مباراة على أن لقاء اليوم هو رقم 77 بين الفريقين، تعادل الفريقان في عدد 27 مباراة منهما، بينما تغلب فريق الآرسنال في أول لقاء الذي أقيم عام 1968 بينما إجمالي المباريات التي فاز بها الأرسنال هي 30 مباراة، بينما فاز توتنهام هوتسبير في 19 مباراة فقط، وينتظر محبي ومشجعي ورواد الدوري الإنجليزي اليوم هذه المباراة الهامة والمشوقة.

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام اليوم الأحد

تذاع اليوم مباراة آرسنال في الساعة الثالثة والنصف بتوقيت جرينتش، وفي الساعة الخامسة ونصف بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الرابعة والنصف بتوقيت الجزائر ويمكن لمشاهدي المباراة من المغرب مشاهدتها في التوقيت ذاته.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال اليوم مع توتنهام

تذاع مباراة الآرسنال اليوم على ست قنوات وهما beIN 4K HDR وقناة beIN Sports 1 HD Premium حيث يعلق على كلا القناتين المذيع الشهير حفيظ دراجي، وكذلك يمكن مشاهدتها على قنوات Sky Sports Main Event UK وقناة Premier Sport HD Slovakia وقناة Sky Sports Premier League UK وقناة beIN Sports Connect.