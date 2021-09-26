نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الكويت وكاظمة القادمة في نصف نهائي كأس الأمير الكويتي والقنوات الناقلة ومعلق المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة الكويت وكاظمة القادمة، والتي سوف تنطلق اليوم الأحد الموافق 26 من سبتمبر الحالي 2021، حيث يستضيف ملعب “على صباح السالم “، في المباراة التي تجمع بينهم في نصف نهائي كأس الأمير الكويتي، مباراة ينتظرها الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم في الكويت، حيث يسعى كل فريق نحو الفوز ومواصلة مشوار البطولة والوصول إلى المباراة النهائية وحلم التتويج باللقب الغالي.

يسعى نادي الكويت نحو الفوز بالمباراة والوصول إلى المباراة النهائية، وحلم التتويج باللقب الغالي والمهم، وإضافة بطولة غالية إلى سجلات النادي المليء بالبطولات، فقد توج نادي الكويت بلقب كأس الأمير الكويتي قبل ذلك 14 مرة، ويسعى للفوز باللقب رقم 15 في تاريخ النادي العريق، وهو ثالث أندية الكويت حصولاً على اللقب بعد كلاً من القادسية والعربي ولكل منهم 16 لقب.

كما يسعى نادي كاظمة نحو الفوز بالمباراة وتحقيق انتصار مهم، ومواصلة مشوار تحقيق اللقب وحلم الوصول إلى النهائي، كما يرغب بكل قوة في إضافة بطولة جديدة تضاف إلى سجلات النادي المليء بالبطولات، فقد تمكن كاظمة في الحصول على لقب كأس الأمير الكويتي قبل ذلك في 7 مناسبات، ويسعى بكل قوة للوصول إلى النهائي وتحقيق البطولة الثامنة في تاريخه، كما يرغب في تقديم مباراة قوية ومستوى فني متطور يعبر به عن جاهزية الفريق.

موعد مباراة الكويت وكاظمة

يستضيف ملعب علي صباح السالم لقاء الكويت وكاظمة المنتظر، المباراة التي ينتظرها عشاق وجماهير الفريقين الكبيرين، مباراة الوصول إلى نهائي كأس الأمير الكويتي، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة من الفريقين، حيث يسعى كل فريق نحو الفوز وحسم اللقاء لصالحه، وسوف تنطلق المباراة اليوم الأحد الموافق 26\09\2021، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الكويت والسعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

سيتم نقل المباراة على قناة الكويت الرياضية. حيث أنه تمتلك حقوق نقل المباراة. وتستخدم القناة أحدث أجهزة البث لكي تنقل المباراة في أعلى صورة وأنقى صوت. وتستحوذ القناة على نسبة مشاهدة عالية وتعد من أهم وأشهر القنوات الرياضية العربية. حيث أنها تمتلك إمكانيات وبطولات حصرية.

بطاقة مباراة الكويت وكاظمة