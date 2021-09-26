موعد مباراة برشلونة وليفانتي اليوم الأحد 26-9-2021 والقنوات الناقلة لها

يلتقي اليوم فريق برشلونة وليفانتي ضمن مباريات الدوري الإسباني الدرجة الأولى لمباريات الأسبوع السابع على ملعب الكامب نو في مباراة الذهاب بين الفريقين، ويتأخر فريق برشلونة في هذا الموسم عن المقدمة كثيرا حيث يحمل في المرتبة الثامنة وذلك من أصل خمس مباريات فقط، على الرغم من أنه لم يتلقى أية هزائم إلا أنه تعادل في ثلاثة مباريات من أصل خمسة وفاز في اثنتين فقط، وتعتبر مباراة اليوم سهلة بالنسبة للبرشا حيث يحتل فريق ليفانتي المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الممتاز برصيد أربع نقاط فقط من أربع تعادلات بينما هزم في مباراتين.

موعد مباراة برشلونة وليفانتي اليوم

يلتقي اليوم برشلونة وليفانتي في تمام الساعة الثانية وربع بتوقيت جرينتش، الموافق 4:15 مساءا بتوقيت القاهرة، وبتوقيت مكة في الساعة 5:15 مساءا، وبتوقيت الجزائر والمغرب في الساعة الثالثة وربع.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي

تذاع اليوم مباراة برشلونة على عدد 10 قنوات مختلفة منها قناة beIN Sports HD 1 بتعليق أحمد البلوشي، وباقي القنوات كالتالي: Spor Smart HD وقناة beIN Sports 1 FR وقناة LaLiga TV Bar وقناة Movistar LaLiga 1 وقناة Arena Sport 6 HD Croatia وقناة Spiler 2 TV وقناة beIN Sports Connect وقناة LaLiga TV HD uk وقناة C More Sport 1 HD fin.

آخر أخبار الدوري الأسباني

يحتل فريق ريال مدريد صدارة الدوري الأسباني برصيد 17 نقطة، حيث لعب الفريق كامل مبارياته بعدد مباريات سبع مبارايات نجح في تحقيق الفوز في خمس منها وتعادل في اثنتين بينما لم يتلقى الفريق أية هزائم، ويليه في الترتيب فريق إشبيلية برصيد اربعة عشر نقطة بينما متبقي له مباراة لم يلعبها بعد، حيث يمكن أن يصل إلى المركز الأول في حال تحقيق الفوز بها، ثم فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد أربعة عشر نقطة أيضا في حين انه لعب جميع مبارياته، وفي المركز الرابع فريق ريال سوسييداد برصيد ثلاثة عشر نقطة، وفي المركز الخامس فريق فالنسيا برصيد إحدى عشر نقطة، وفي المركز السادس فريق رايو فاليكانو برصيد عشر نقاط.