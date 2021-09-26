موعد مباراة النصر والطائي في الدوري والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع للنصر وجدول الدوري السعودي

يبحث عشاق العالمي عن موعد مباراة النصر والطائي، المؤجلة من الأسبوع الرابع من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والتي تلعب في نفس يوم مباراة الهلال والفيحاء، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 2021/09/08، في تمام الساعة 20.25 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي ملعب نادي الطائي، يدخل النصر اللقاء وعينه على الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، بعد أن حقق الفوز في الجولة الماضية على الباطن بهدف دون رد، النصر في المركز أل 6 قبل اللقاء برصيد 9 نقاط من خمس مباريات خاضهم العالمي، فاز في ثلاث لقاءات وهزم في لقاءين سجل مهاجموه 10 أهداف وسكنت شباكه 7 أهداف، ويسعى للفوز وتحسين ترتيبه في جدول المسابقة، ومن المتوقع أن يلعب النصر المباراة بالتشكيل التالي.

التشكيل المتوقع للنصر في مباراة الطائي القادمة

حراسة المرمى ” وليد عبد الله”.

خط الدفاع ” علي لاجيمي، سلطان الغنام، عبد الله مادو، محمد قاسم”.

خط الوسط ” علي الحسن، جلال الدين مشاريبوف، عبد الإله الخيبري، تاليسكا، عبد الفتاح عسيري”.

خط الهجوم ” الكاميروني أبوبكر فينست”.

أما الفريق صاحب الملعب نادي الطائي فيمر بظروف غاية في الصعوبة، فلفريق في الترتيب أل 14 في جدول الدوري، بعد أن لعب 5 مباريات حقق الفوز في مباراة واحدة فقط، وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، سجل لاعبوه 5 أهداف وسكنت شباكه 7 أهداف، ويأمل أن يخرج من أزمته على حساب النصر، وفيما يلي موعد اللقاء بتوقيت السعودية وبعض الدول العربية.

موعد مباراة النصر والطائي في الدوري والقناة الناقلة

تلعب المباراة الثلاثاء الموافق 2021/09/28 في تمام الساعة السابعة و25 دقيقة بتوقيت القاهرة، الثامنة و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قناة SSC HD 5 الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

بطاقة مباراة النصر والطائي