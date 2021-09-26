نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة النصر والطائي ، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم 2021/2022 ، ولحساب مرحلة الذهاب، يحتضن مساء بعد غدٍ الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 ، ملعب ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة حائل السعودية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع ناديا النصر العريق والطائي العائد للمسابقة المحلية الأقوى في القارة الآسيوية وإحدى أقوى البطولات المحلية العربية بعد غياب طويل نسبيًا منذ موسم 2017/2018.

يُذكر أنه وفي إطار مباريات الأسبوع الرابع من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، تقام مباراة الهلال والفيحاء والتي تسبق مواجهة العالمي بحوالي ساعتين.

في السطور التالية نتعرف على موعد مباراة النصر والطائي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى وضعية الفريقين في جدول دوري المحترفين السعودي لهذا الموسم قبيل المباراة المؤجلة لظروف ارتباطات نادي النصر في بطولة دوري أبطال آسيا .

مباراة النصر والطائي

عشاق العالمي سيكونون على موعد مساء يوم الثلاثاء المقبل، مع مواجهة قد تكون نتيجتها في المتناول نسبيًا، قياسًا بالفارق التاريخي بين الناديين، علاوة على النتائج التي حققاها في الموسم الحالي، والتي ترجح كفة فريق العاصمة السعودية للظفر بنقاط اللقاء الثلاث.

نادي النصر السعودي وخلال الموسم الحالي خاض 5 مباريات، نجح في حصد 9 نقاط، وذلك من 3 انتصارات على حساب أندية ضمك (4-1) والتعاون (3-1) والباطن (1-0)، فيما تلقى هزيمتين أمام الفيصلي (1-2) والاتحاد (1-3)، ويحتل العالمي حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب العام في الدوري السعودي، بفارق 4 نقاط عن الاتحاد متصدر الترتيب بالإضافة إلى فارق المباراة المؤجلة للنصر.

في المقابل، فإن نادي الطائي السعودي يعاني بشدة من عدم استقرار على مستوى الأداء بالإضافة للنتائج، فالفريق وخلال 5 جولات خاضها حتى الآن، لم ينجح إلا في تحقيق انتصار يتيم على حساب الاتفاق (4-2) في الأسبوع الأخير، كما تعادل سلبيًا مع الباطن، بينما تلقى 3 هزائم متتالية في مستهل الموسم، أمام الهلال وضمك بنتيجة واحدة (0-1)، ثم أمام الفيحاء (1-3).

ويحل فارس الشمال حاليًا في المرتبة الـ14 وهي أولى المراكز المؤهلة للهبوط رفقة ناديي أبها والتعاون.

وإليكم جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021/2022 حتى الأسبوع الخامس من عمر البطولة:

موعد مباراة النصر والطائي والقنوات الناقلة

تقرر إقامة اللقاء مساء الثلاثاء المقبل، في تمام الثامنة والنصف إلا خمس دقائق ( 8:25 م ) بتوقيت السعودية، السابعة والنصف إلا خمس دقائق ( 7:25 م ) بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف إلا خمس دقائق ( 5:25 م ) بتوقيت جرينتش.

ولم يُعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى اللحظة عن حكم اللقاء، وسيتم الكشف عنه في حين صدوره من الجهة الرسمية.

وستقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية المفتوحة، بنقل فعاليات وأحداث المواجهة عبر فضائيتي SSC1 HD و SSC1 SD.

كما لم يتم الإفصاح عن معلق المباراة من قبل شركة الرياضة السعودية وسيتم الكشف عنه في حين وروده.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على موعد مباراة النصر والطائي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف الفريقين في جدول البطولة السعودية قبيل المواجهة الهامة التي تجمع الناديين مساء الثلاثاء القادم.