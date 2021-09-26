نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ليفربول وبورتو ، في إطار مباريات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2021/2022 ، ولحساب جولة الذهاب من المجموعة الثانية، والتي تضم أيضًا ناديي ميلان وأتلتيكو مدريد ، يستضيف ملعب الدراجاو في مدينة بورتو البرتغالية، مساء بعد غدٍ الثلاثاء 28/9/2021، مواجهة قوية ونارية، تجمع ناديي ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة الثانية تشهد مواجهة قوية وثأرية، حيث مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ، والتي تقام على حديقة الأمراء في العاصمة باريس في نفس توقيت مواجهة الريدز والتنانين.

في السطور التالية سنتعرف على موعد مباراة ليفربول وبورتو والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف الفريقين في جدول دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى وضعيتهما على صعيد المنافسة المحلية في الدوري الإنجليزي ونظيره البرتغالي.

مباراة ليفربول وبورتو

محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية بوجه عام، والكرة الإنجليزية والبرتغالية بشكل خاص، على موعد مساء الثلاثاء المقبل، مع مواجهة إنجليزية برتغالية، تجمع ناديي ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي، واللذين يعدان أيضًا من الأقطاب الكلاسيكية في الكرة الأوروبية والعالمية.

على صعيد المنافسات الجارية في الشامبيونزليج بالموسم الحالي، خاض الريدز مباراة واحدة على أرضه ووسط جماهيره، مع نادي ميلان الإيطالي ، نجح خلالها في قلب الطاولة، وتحويل تأخره في شوط اللقاء الأول إلى فوز بنتيجة (3-2)، ما مكنه من حصد الـ3 نقاط الأولى له في دوري الأبطال وبالتالي اعتلاء صدارة المجموعة الثانية.

في المقابل، نجح نادي بورتو البرتغالي في فرض التعادل السلبي على مضيفه في الجولة الأولى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في مباراة مثيرة شهدت 9 كروت صفراء وكارت أحمر، كان للفريق البرتغالي النصيب الأكبر فيها، علاوة على تسجيل الأخير هدف عن طريقه مهاجمه الإيراني مهدي طارمي قبل نهاية اللقاء بـ9 دقائق، قبل أن يتم إلغائه من قبل حكم المباراة الروماني أوفيديو ألين هاتيجان.

على الصعيد المحلي، يتربع الريدز حاليًا على عرش البريميرليج في الموسم الحالي، برصيد 14 نقطة، بعد مرور 6 أسابيع من عمر البطولة الإنجليزية، بعد تحقيقه 4 انتصارات وتعادلين.

بينما يحتل التنانين وصافة الجدول في الدوري البرتغالي بالموسم الجاري، وذلك بعد انقضاء 7 أسابيع حصد خلالها 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين.

موعد مباراة ليفربول وبورتو والقنوات الناقلة

تقرر إقامة اللقاء مساء يوم الثلاثاء القادم، في تمام العاشرة ( 10 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9 م ) بتوقيت القاهرة، السابعة ( 7 م ) بتوقيت جرينتش.

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للحكم الدولي الروسي سيرجي كاراسيف مهمة القيادة التحكيمية للقاء.

وستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل أحداث المواجهة، وذلك عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium .

أما عن معلق اللقاء، فقد أسندت الشبكة الرياضية القطرية للمعلق الرياضي المصري علي محمد علي مهمة التعليق على أحداث المباراة.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على موعد مباراة ليفربول وبورتو والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى موقف الفريقين في جدول المجموعة بمرحلة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ، علاوة على وضعيتهما في المسابقة المحلية ممثلة في الدوري الإنجليزي والدوري البرتغالي .