نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي القادمة والقنوات الناقلة في دوري الأبطال في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي القادمة، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر الحالي 2021، حيث يستضيف استاد “بارك دي برانس” أحداث اللقاء الهام والمنتظر بين عملاقين من عمالقة كرة القدم في العالم، المباراة تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يسعى كل فريق نحو الفوز وتحقيق انتصار مهم والحصول على الثلاث نقاط والتربع على قمة المجموعة.

يدخل النادي الباريسي اللقاء برغبة قوية وأكيدة نحو الفوز بالمباراة والحصول على نقاطها الثلاث، وتعويض فقدانه لنقطتين ثمينتين بالتعادل في الجولة الأولى أمام كلوب بروج بهدف لمثله، لكنه سيصطدم بفريق قوي جداً وهو المان سيتي، والذي يقدم مستويات كبيرة مع مدربه المميز جوارديولا، لكن النادي الباريسي يسعى نحو الفوز خصوصاً بعد ضمه للاعبين على أعلى مستوى، يكفي أن بين صفوفه نجم الكرة الأرجنتيني ليون ميسي.

في المقابل يدخل المان سيتي اللقاء ولا خيار أمامه سوى الفوز بالمباراة، رغم قوة المنافس لكن هذه هي عقلية مدربه جوارديولا لا يخشى أحد، كما أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ويقدمون مستويات رائعة في الدوري الإنجليزي، ومن المتوقع أن يشرك جوارديولا نجم الجزائر رياض محرز، رغم الخلاف الذي ظهر بينهما في الفترة الأخيرة، لكن اللاعب يقدم مستويات كبيرة ولا خلاف على موهبته وإمكانياته الهائلة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

يحتضن استاد “بارك دي برانس” أحداث اللقاء الكبير بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء الموافق 28\09\2021، في المباراة التي تجمع بينهم في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة في التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة بتوقيت “غرينتش”.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والعراق والكويت واليمن والبحرين وقطر والأردن وفلسطين وسوريا.

23:00:- الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل مباريات دوري أبطال أوروبا، في دول شمال أفريقيا والوطن العربي، لذلك سوف يتم نقل المباراة في هذه الدول عبر شاشة قنوات beIN Sports، كما أن هناك بعض القنوات الأخرى الناقلة للمباراة والتي سوف نذكرها فيما يلي:

beIN Sports 1 HD Premium.

BT Sport 2 HD.

M4 Sport HD Hungary.

معلق المباراة المعلق المتميز “حسن العيدروس”.

بطاقة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان