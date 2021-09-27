نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد بورتو في دوري الأبطال الثلاثاء 2021/09/28 والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل ملعب الدرجاو معقل بورتو البرتغالي موعد مباراة ليفربول ضد بورتو، في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة B بدوري أبطال أوروبا 2022/2021، يوم الثلاثاء القادم الموافق 2021/09/28 في تمام الساعة السابعة بالتوقيت العالمي غرينتش، وتنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، المباراة يسعى كلا الفريقين للفوز بها ليفربول متصدر المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما فريق بورتو صاحب الملعب والمباراة يحل في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، من تعادل مع أتلتيكو مدريد بدون أهداف، وفيما يلي تفاصيل اللقاء المرتقب.

موعد مباراة ليفربول ضد بورتو البرتغالي

تبدأ المباراة الثلاثاء القادم في تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت العالمي “غرينتش” الثامنة بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر، التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة مباراة بورتو وليفربول القادمة

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت bein sports hd 3 premium ويعلق عليها المعلق المصري علي محمد علي، كما تنقل المباراة عبر شاشة قناة bein sports connect، لمزيد من المتعة للجمهور العربي في كل مكان.

ترتيب مجموعة ليفربول بدوري الأبطال قبل المباراة