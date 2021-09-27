نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول وبورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ضمن منافسات المجموعة الثانية بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع فريق بورتو البرتغالي ولعب الفريق الإنجليزي بالجولة الأولى لنفس المجموعة ضد فريق ميلان الإيطالي وفاز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين يحتل بها صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط بينما لعب الفريق البرتغالي مع أتليتكو مدريد وانتهت المباراة بينهم بالتعادل بدون أهداف ليمتلك الفريق نقطة واحدة ويسعى فريق الريدز إلى تعزيز الصدارة وتحقيق الفوز على الفريق البرتغالي وفي الدوري الإنجليزي يتصدر ليفربول جدول ترتيب البطولة برصيد 14 نقطة وذلك بعد تعادله في مباراته الأخيرة أمام فريق برينتفورد الصاعد حديثاً لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثة أهداف لكل فريق بينما على الجانب الآخر يأتي فريق بورتو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 17 نقطة ليأتي خلف بنفيكا المتصدر برصيد 21 نقطة وعبر هذا المقال سوف نطلعكم على موعد مباراة ليفربول وبورتو والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لليفربول.

موعد مباراة ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي بدوري الأبطال

يلعب ليفربول ضد بورتو البرتغالي غداً الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري المجموعات لبطولة دوري الأبطال وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ويحتض ملعب الدراجاو مجريات اللقاء بقيادة الحكم الروسي سيرجي كاراسيف ويتم إذاعة المباراة عبر شاشة قناة beIN sports 3 بصوت المعلق علي محمد علي.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول الإنجليزي في المباراة

لم يعلن المدير الفني للريدز عن التشكيل النهائي للمباراة ولكن سوف نطلعكم على التشكيل الأقرب إلى اختيارات المدير الفني وهو التشكيل الذي بدأ به ليفربول مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام فريق برينتفورد.

في حراسة المرمي: أليسون بيكر. في خط الدفاع: روبرتسون، جون ماتيب، فان دايك، جو جوميز. في منتصف الملعب : فابيينو، هندرسون، كورتيس جونز، في خط الهجوم: ساديو ماني، دييجو غوتا، محمد صلاح.

وفي نفس المجموعة يلتقي فريق ميلان الإيطالي متذيل المجموعة بدون نقاط مع فريق أتليتكو مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة بنقطة واحدة حصل عليه في تعادله مع بورتو البرتغالي في الجولة السابقة من مواجهات المجموعة.