تشهد الجولة الثانية من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا قمة كروية بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي حيث يدخل كل فريق المباراة بمعنويات عالية حيث حقق كلاً منهم الفوز في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري ففي الدوري الفرنسي فاز باريس سان جيرمان على مونبلييه بهدفين دون مقابل ويحتل صدارة الدوري الفرنسي وفي الدوري الإنجليزي حقق مانشستر سيتي فوزاً غالياً على فريق تشيلسي بهدف دون مقابل ، ويحتل الفريق الإنجليزي صدارة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط ويأتي باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة وفي نفس التوقيت يلعب ليفربول مع بورتو الرتغالي ضمن المجموعة من نفس البطولة وومن خلال هذا المقال سنقدم لكم موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي والقنوان الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

يشهد ملعب حديقة الأمراء بفرنسا قمة أوروبية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريقي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي يوم الثلاثاء الموافق 28/9/2021 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي ويتم نقل مجريات المباراة عبر شاشة قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM وتم إسناد مهمة إدارة المباراة للحكم الإسباني كارلوس ديل سيرو.

أما عن مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة فقد أكدت مصادر صحفية أن اللاعب تعافي من الإصابة التي تعرض لها في الركبة وشارك في التدريبات الجماعية لفريقه ومن المؤكد أن يشارك النجم أساسياً مع فريقه ضد مانشستر سيتي وتمني المدير الفني للفريق الإنجليزي بيب جوارديولا أن يشارك النجم الأرجنتيني في المباراة وذلك من أجل خوض مباراة قوية مع فريق يحمل ثلاثي هجومي يعد من أقوي هجوم كرة القدم في العالم.

التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان

في حراسة المرمي: كيلور نافاس.

في خط الدفاع: بريسنيل كيمبيمبي، عبده ديالو، ماركينيوس، أشرف حكيمي.

في خط الوسط: أندير هيريرا، إدريسا جاي، باراديس.

في خط الهجوم: نيمار، كيليان مبابي، ليونيل ميسي.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي