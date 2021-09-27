تمويل السيارات المستعملة بقيمة 300 ألف ريال وبدون تحويل الراتب

تمويل السيارات المستعملة، هو برنامج تمويلي يقدمه بنك الراجحي في السعودية للحصول على سيارة مستعملة بحالة جيدة جداً حيث يحاول المصرف إيجاد الحلول التمويلية التي تناسب مع جميع الفئات كما يضمن البنك سهولة الإجراءات وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه العميل عند رغبته في الإستفادة من البرنامج التمولي الذي يقدمه البنك ومن خلال تلك المقالة سنقدم لكم مميزات وشروط تمويل السيارات المستعملة من بنك الراجحي وطريقة التقديم عليه.

تمويل السيارات المستعملة ومميزات الحصول على التمويل

قيمة التمويل تصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

فترة السداد تترواح من ثلاث إلى خمس سنوات وذلك حسب سنة تصنيع السيارة

رسوم إدارية 1%.

السيارات المتوفرة بالعروض موديل 2019 حتي موديل 2021.

متاح سداد نصف قيمة السيارة والنصف الثاني يتم سداده على فترة السداد المستحقة.

البرنامج التمويلي يكون متوفر في المعارض المعتمدة بالبنك والوكلاء الرسميين.

الحصول على تأمين شامل خلال فترة التمويل المتفق عليها.

الحصول على التمويل مع تحويل الراتب وبدون تحويل الراتب

عند رغبة العميل في تحويل الراتب للبنك تكون قيمة الدفعة الأولى 10% أما الدفعة الأخيرة فتصل إلى 15% بينما يكون معدل النسبة السنوي مع التأمين 8.34% وفي حال لم يتم تحويل الراتب للبنك تكون قيمة الدفعة الأولى 15% أما الدفعة الأخيرة فتكون 10% أما معدل النسبة السنوي شامل الضريبة تصل إلى 8.93%، وقد ذكر البنك أن معدل النسبة السنوي قد يتغير وذلك بناءً على تغيير قيمة التمويل وتاريخ الاستحقاق ويكون هذا العرض المقدم من البنك ساري حتي نهاية عام 2021 ومن أهم الشروط التي يضعها البنك الا يزيد عدد الكيلومترات للسيارة التي يقدمها البنك عن 60 ألف كيلومتر.

خطوات التقديم للحصول على التمويل

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج تمويل السيارات المستعملة بالراجحي. الضغط على مربع التقديم من خلال الموقع الإلكتروني. تسجيل البيانات المطلوبة سواء البيانات الشخصية للعميل أو بياناته المالية أو البيانات الخاصة بمعلومات الاتصال مع التأكد من صحة البيانات المدخلة. بعد ذلك يتم الضغط على زر تقديم.

ويمكن للعميل استخدام حاسبة التمويل الايجاري للسيارات لمعرفة مبلغ التمويل المستحق ومعرفة قيمة الأقساط الشهرية المقررة عليه.