نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وبورتو القادمة والقنوات الناقلة دوري أبطال أوروبا وتشكيل الفريقين ومعلق المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة ليفربول وبورتو القادمة، المباراة التي ينتظرها الملايين في مختلف بقاع الأرض، خاصةً في مصر والوطن العربي لمشاهدة نجم الفراعنة وفخر العرب العالمي محمد صلاح، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر الحالي، حيث يستضيف استاد “الدراجاو” أحداث اللقاء المنتظر، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة “B” في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

يسعى الريدز نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، والتربع منفرداً على قمة المجموعة، التي تضم مع ليفربول كلاً من “ميلان وأتلتيكو مدريد وبورتو”، فقد استطاع الريدز الفوز في الجولة الأولى على ميلان الإيطالي، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وندية وقوة من الفريقين وانتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتربع على قمة المجموعة منفرداً برصيد 3 نقاط، بينما يأتي أتلتيكو مدريد وبورتو في المركزين الثاني والثالث ولكلٍ منهما نقطة واحدة، بعد أن تعادلا في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الأولى.

بينما يسعى بورتو للفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث، واستغلال عامل الأرض لصالحه وحتى يبقي على حظوظه في الصعود للأدوار القادمة، ويدخل بورتو اللقاء برصيد نقطة وحيدة بعدما تعادل مع أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة، حيث يسعى كل فريق نحو الفوز بها وتحقيق الانتصار والحصول على الثلاث نقاط، لذلك لا أحد يستطيع التنبؤ بنتيجتها.

موعد مباراة ليفربول وبورتو

يحتضن ملعب “الدراجاو” اليوم الثلاثاء مباراة ليفربول ضد بورتو، والتي تأتي في إطار مباريات الجولة الثانية بالمجموعة “B” من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والكويت واليمن والبحرين وقطر والأردن وفلسطين.

23:00:- الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق نقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث أن للقناة الحقوق الحصرية لنقل البطولة في شمال أفريقيا والوطن العربي، وفيما يلي القنوات الناقلة للمباراة والمعلق.

beIN Sports 3 HD Premium.

beIN Sports Connect.

وسيقوم بالتعليق على المباراة المعلق المصري المتميز “علي محمد علي”.

بطاقة مباراة ليفربول وبورتو القادمة