نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل ملعب الأمراء بعاصمة النور باريس معقل ناي ب س جيرمان، مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، والتي لن تخلو من المتعة والإثارة لما يضمانه الفريقين من نجوم عالميين تنتظرهم الملايين في جميع دول العالم، المباراة منقولة على قنوات بي إن سبورت القطرية حصرياً، صاحب الملعب اليوم يرغب في الفوز الأول له بالمجموعة، بعد أن تعادل في اللقاء الأول مع فريق بروج البلجيكي، وسوف يتقابل مع طموح الفريق الانجليزي القوي والكبير الذي يحتل صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد تحقيق الفوز الأول له في الجولة الماضية على فريق لايبزيج الألماني، وفيما يلي الموعد والقناة الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع.

مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

تنطلق المباراة الثلاثاء 2021/09/28 في تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوطبي وسلطنة عٌمان.

القنوات الناقلة المباراة والمعلق

من المعروف أن جميع مباريات دوري أبطال أوروبا تنقل حصرياً عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، وقمة السيتي وباريس سان جيرمان سوف تنقل عبر شاشة قناة بي إن سبورت HD 1 بريميوم، وبي إن سبورت الناطقة باللغة الانجليزية، واللغة الفرنسية، ويعلق عيها المعلق حسن العيدروس.

موعد مباراة باريس سان جيرمان والسيتي بدوري الأبطال

أعلن المدير الفني الأرجنتيني “ماريسيو” لفريق لباريس سان جيرمان، أن النجم العالمي ليونيل ميسي متواجد بقائمة الفريق أستعداداً للمباراة، بعد أن أبتعد النجم الأرجنتيني عن صفوف الفريق الباريسي في أخر جولتين بالدوري، بسبب أصابة تعرض لها في الركبة في مباراة الفريق الباريسي ضد ليون في الدوري، وصرح المدير الفني أن ميسي متواجد بالقائمة، ولم يكشف هل سوف يشارك باللقاء أم لا في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء.

تاريخ مواجهات الفريقين في البطولات الأوروبية

تقابل مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في البطولات الأوروبية في 4 مباريات قبل هذا اللقاء، حقق الفريق الإنجليزي الفوز في 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة المباراة الرابعة، بينما الفريق الفرنسي لم يحقق الفوز على فريق السيتي قبل هذا اللقاء.

بطاقة مباراة باريس سان جيرمان والسيتي