نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والفيحاء القادمة والقنوات الناقلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق كرة القدم داخل المملكة العربية السعودية موعد مباراة الهلال والفيحاء القادمة، حيث يلتقي الفريقين اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر، في المباراة التي تجمع بينهم في الجولة الرابعة من عمر الدوري السعودي للمحترفين، ويحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية أحداث اللقاء الهام، ويسعى الزعيم نحو الفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث، حتى يتمكن من اعتلاء قمة الترتيب، ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر الاتحاد صاحب المركز الأول برصيد 13 نقطة.

وسوف يسعى الزعيم بكل قوة نحو الفوز بالمباراة، وانتزاع قمة الدوري في محاولة منه بالاحتفاظ باللقب الغالي، وقد خاض الزعيم حتى الآن 5 مباريات، استطاع أن يحقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مبارتين.

بينما يسعى الفيحاء للفوز بالمباراة وتحقيق مفاجئة كبيرة بالفوز على الزعيم الهلال حامل اللقب، ويقدم الفيحاء حتى الآن مستوى متوسط ويحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، فقد استطاع الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مباراة واحدة، ويسعى لمواصلة سلسلة عروضه القوية هذا الموسم، كما يرغب في تعديل وضعه بجدول المسابقة والدخول في المراكز المتقدمة مع الكبار، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة ومليئة بالتحديات والرغبة في الفوز من كلا الفريقين.

موعد مباراة الهلال والفيحاء

يحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية أحداث مباراة الهلال ضد الفيحاء، والمقرر لها الثلاثاء 28\09\2021، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الخامسة وخمس وعشرون دقيقة بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة وخمس وعشرون دقيقة بتوقيت الإمارات.

ترتيب الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 6 4 1 1 24 5:15 10 13 2 الهلال 5 3 2 0 25 5:8 3 11 3 الرائد 6 3 2 1 24 9:11 2 11 4 ضمك 6 3 2 1 24 7:9 2 11 5 الفيحاء 5 3 1 1 25 4:8 4 10 6 النصر 5 3 0 2 25 7:10 3 9 7 الفتح 6 2 2 2 24 4:6 2 8 8 الحزم 6 2 2 2 24 9:8 -1 8 9 الفيصلي 6 2 2 2 24 8:7 -1 8 10 الشباب 6 1 3 2 24 10:9 -1 6 11 الإتفاق 6 1 3 2 24 14:12 -2 6 12 الأهلي 6 0 5 1 24 8:6 -2 5 13 الباطن 6 1 2 3 24 6:3 -3 5 14 الطائي 5 1 1 3 25 7:5 -2 4 15 أبها 6 1 1 4 24 15:6 -9 4 16 التعاون 6 0 3 3 24 15:10 -5 3

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، لذلك تستحوذ القناة على نسبة مشاهدة عالية منذ ظهورها الأول، كما أنها تمتلك حقوق نقل العديد من البطولات المحلية والقارية الهامة، ولديها شبكة مراسلين واسعة ومجموعة كبيرة ومتميزة من الإعلاميين المتميزين، وسوف يتم نقل مباراة الفيحاء والهلال عبر شاشة قناة ssc 1 الرياضية.

بطاقة مباراة الهلال والفيحاء