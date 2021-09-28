مع بداية موسم الدوري السعودي يبحث الكثيرين عن كيفية شراء تذاكر مباريات الدوري السعودي وأسعار تذاكر المباريات 1443. فيفضل عشان كرة القدم السعودية حضور المباريات حصريًا داخل الملعب وخاصة بعد أن أصبح شراء التذاكر سهلًا من خلال المنصات الإلكترونية وذلك ما سوف نتعرف عليه بالسطور المقبلة.

أسعار تذاكر المباريات 1443

أعلنت وزارة الرياضية السعودية عن مجموعة من البروتوكلات لبيع التذاكر إلكترونيًا بدلًا من الملاعب لضمان التباعد الاجتماعية والمحافظة على الصحة العامة. ويمكن من خلال المنصة الإلكترونية شراء كافة تذاكر مباريات الدوري أو عبر منصات الأندية نفسها وبالنسبة لمباريات الدوري القوية يتطلب الحجز قبل الموعد بفترة ويكون سعر حضور المباريات على النحو الآتي:

التذاكر القيمة سعر F1 عائلات قيمة تذكرة C سعر تذكرة L1 . تذكرة L2 سعر تذكرة L3 سعر تذكرة L4. سعر تذكرة H1. سعر تذكرة H2 سعر تذكرة H3 سعر تذكرة H4 سعر تذكرة D سعر تذكرة F2 سعر تذكرة S1 سعر تذكرة G1 سعر تذكرة G2 سعر تذكرة S2 سعر تذكرة VIP PLATINUM سعر تذكرة VIP BOX ( 6 اشخاص) 50 ريال. 40 ريال. 75 ريال. 100 ريال. 100 ريال. 75 ريال. 60 ريال. 75 ريال. 75 ريال. 60 ريال. 40 ريال. 50 ريال. 550 ريال. 850 ريال. 850 ريال. 850 ريال. 550 ريال. 550 ريال. 4500 ريال

كيفية شراء تذاكر مباريات الدوري السعودي

تعد منصة تذاكر من أشهر المنصات الإلكترونية لبيع تذاكر مباريات الدوري السعودي وقد تم اعتماد المنصة من قبل وزارة الرياضة والاتحاد السعودي ويمكن الاشتراك أيضًا في مشاهدة الدوري السعودي عبر منصات التلفاز:

قم بالولوج إلى رابط منصة مكاني الرقمية.

اختيار المباراة التي تريد حضورها ثم النقر على اشترك الآن واختيار أيقونة شراء التذاكر.

وكتابة بيانات المستخدم كاملة يتم طرح سعر التذكرة ثم اختيار الدفع الإلكتروني.

شراء تذاكر الدوري السعودي

الدخول إلى رابط منصة تذاكر الرقمية.

اختر اشترك الآن وسجل بالبريد الإلكتروني.

ثم حدد الفاعلية التي تريد حضورها.

ثم اختر المقاعد المخصصة وتنتقل بعد ذلك لعملية الدفع الإلكتروني.

ويمكن الحجز أيضًا من خلال تطبيق توكلنا.

شروط حضور مباريات الدوري السعودي