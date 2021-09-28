تدور اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر ، الدفعة الأولى من مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. أجاكس أمستردام - بشكتاش (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم3

شاختار- انتر ميلانو (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم2

باريس سان جرمان - مانشستر سيتي (س20) بي ان سبور بريميوم1

لايبزيغ - كلوب بروج (س20) بي ان سبور2 الانقليزية

بروسيا دورتموند - سبورتينغ لشبونة (س20) بي ان سبور اكسترا2

آسي ميلانو - أتلتيكو مدريد (س20) بي ان سبور اكسترا1

بورتو - ليفربول (س20) بي ان سبور بريميوم3

ريال مدريد - شيريف تيراسبول (س20) بي ان سبور بريميوم2

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 2): برنامج مباريات الثلاثاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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