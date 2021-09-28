نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ديربي جدة” موعد مباراة اتحاد جدة والأهلي في قمة ألجولة أل 7 من الدوري والقناة والتشكيل والترتيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب وتنتظر جماهير الكرة السعودية بصفة عامة ومدينة جدة عروس البحر الأحمر بصفة خاصة، موعد مباراة اتحاد جدة والأهلي على ملعب مدينة الأمير عبد الله الرياضية، في قمة الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اتحاد جدة صاحب الملعب يسعى للفوز ومواصلة التصدر لجدول المسابقة الذي يحتله برصيد 13 نقطة رغم تعادله في الجولة الماضية مع التعاون، ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب جاره الدود الذي يلعب على وتر “عقدة الجمعة”، ويسعى لتحقيق الفوز الأول له في الدوري هذا الموسم الذي يحتل المركز أل 12 فيه قبل مواجهة الاتحاد القادمة.

موعد مباراة اتحاد جدة والأهلي الجمعة 2021/10/01

أهلي جدة يمتلك ميزة معنوية كبيرة في لقاء الجمعة القادمة يسعى لاستغلالها، حيث ألتقى الفريقين قبل ذالك 8 مباريات يوم الجمعة، فاز الأهلي في 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 5 لقاءات ولم يستطيع اتحاد جدة تحقيق أي فوز على الأهلي يوم جمعة، فهل تكون الجمعة القادمة مثل سابقيها أم يحقق العميد الانتصار ويواصل تربعه على قمة جدول المسابقة.

مباراة اتحاد جدة والأهلي في الدوري

من المقرر لعب المباراة المرتقبة يوم الجمعة القادمة الموافق الأول من شهر أكتوبر 2021، في تمام الساعة 17.20 بالتوقيت العالمي غرينتش، 19.20 بتوقيت مدينة القاهرة، 20.20 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة مباراة اتحاد جدة والأهلي

تنقل كافة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من خلال قنوات SSC الرياضية السعودية الجديدة، وديربي جدة من المقرر أن ينقل عبر شاشة قناة SSC HD 5، ولم تحدد القناة المعلق حتى اللحظة وسنوافيكم باسم المعلق فور الإعلان عنه.

ترتيب الفريقين في جدول المسبقة قبل المباراة